Единая лига ВТБ проведет расследование причин задержки матча в Краснодаре

Игра регулярного чемпионата должна была начаться в 16:00 мск, но в итоге стартовала в 17:40. Пресс-служба краснодарского клуба сообщала, что задержка была обусловлена поломкой электронной судейской аппаратуры.

«На текущий момент директоратом лиги было принято решение следовать регламенту чемпионата и матч провести. Развернутый ответ о причинах задержки начала игры сможем дать после рассмотрения всех деталей и проведения совещания директората», — сообщили в пресс-службе Единой лиги ВТБ.