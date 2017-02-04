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4 февраля 2017, 18:59 | Баскетбол: Россия | ТАСС

Единая лига ВТБ проведет расследование причин задержки матча в Краснодаре

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Единая лига ВТБ проведет расследование причин более чем полуторачасовой задержки матча между краснодарским «Локомотивом-Кубанью» и «Нижним Новгородом». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе лиги.

Игра регулярного чемпионата должна была начаться в 16:00 мск, но в итоге стартовала в 17:40. Пресс-служба краснодарского клуба сообщала, что задержка была обусловлена поломкой электронной судейской аппаратуры.

«На текущий момент директоратом лиги было принято решение следовать регламенту чемпионата и матч провести. Развернутый ответ о причинах задержки начала игры сможем дать после рассмотрения всех деталей и проведения совещания директората», — сообщили в пресс-службе Единой лиги ВТБ.

Из-за задержки «Локомотив-Кубань» принял решение сделать вход на матч свободным.
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