Единая лига ВТБ проведет расследование причин задержки матча в Краснодаре
МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Единая лига ВТБ проведет расследование причин более чем полуторачасовой задержки матча между краснодарским «Локомотивом-Кубанью» и «Нижним Новгородом». Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе лиги.
Игра регулярного чемпионата должна была начаться в 16:00 мск, но в итоге стартовала в 17:40.
«На текущий момент директоратом лиги было принято решение следовать регламенту чемпионата и матч провести. Развернутый ответ о причинах задержки начала игры сможем дать после рассмотрения всех деталей и проведения совещания директората», — сообщили в
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