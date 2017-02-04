Баскетболистки «Надежды» обыграли на выезде ногинский «Спартак» в матче ЧР
Баскетболистки оренбургской «Надежды» одержали выездную победу над ногинским «Спартаком» в чемпионате России.
Встреча, прошедшая в субботу в Ногинске, завершилась со счетом 63:86 (15:25, 19:16, 14:23, 15:22). У победительниц лучшей в составе была Тиффани Митчелл, набравшая 17 очков. В составе «Спартака» самой результативной оказалась Марина Криволапова, записавшая на свой счет 26 баллов.
В следующем матче чемпионата «Надежда» сыграет дома с «Вологдой-Чевакатой» 12 февраля, а «Спартак» 14 февраля примет «Казаночку».
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