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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/28663265/
4 февраля 2017, 17:51 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

Баскетболистки «Надежды» обыграли на выезде ногинский «Спартак» в матче ЧР

Баскетболистки оренбургской «Надежды» одержали выездную победу над ногинским «Спартаком» в чемпионате России.

Встреча, прошедшая в субботу в Ногинске, завершилась со счетом 63:86 (15:25, 19:16, 14:23, 15:22). У победительниц лучшей в составе была Тиффани Митчелл, набравшая 17 очков. В составе «Спартака» самой результативной оказалась Марина Криволапова, записавшая на свой счет 26 баллов.

В следующем матче чемпионата «Надежда» сыграет дома с «Вологдой-Чевакатой» 12 февраля, а «Спартак» 14 февраля примет «Казаночку».
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