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4 февраля 2017, 14:37 | Баскетбол: Россия | Чемпионат.com

«Сахалин» обвинил бывшего директора клуба в хищении 100 млн рублей

«Сахалин» выступил с обвинениями в адрес экс директора клуба Павла Губенко, а также президента и главного тренера Эдуарда Сандлера.

«В 2015 и 2016 годах Губенко допустил десятки финансовых нарушений. Он начислял себе премии, которые также оформлялись с нарушениями. Сумма выписанных самому себе премий превысила 3,5 млн рублей.

Эдуард Сандлер сейчас отбывает срок за мошенничество. Дело старое, связано с его темными делишками в баскетбольном клубе “Спартак-Приморье”. Неприкрытая любовь к баскетболу Сандлера выражалась в привилегированных правах, которыми пользовалась, причём не совсем законно, только баскетбольная команда. Суммы измеряются в миллионах рублей», — сообщил клуб на своём официальном сайте.
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