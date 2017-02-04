«Сахалин» обвинил бывшего директора клуба в хищении 100 млн рублей

«В 2015 и 2016 годах Губенко допустил десятки финансовых нарушений. Он начислял себе премии, которые также оформлялись с нарушениями. Сумма выписанных самому себе премий превысила 3,5 млн рублей.



Эдуард Сандлер сейчас отбывает срок за мошенничество. Дело старое, связано с его темными делишками в баскетбольном клубе “Спартак-Приморье”. Неприкрытая любовь к баскетболу Сандлера выражалась в привилегированных правах, которыми пользовалась, причём не совсем законно, только баскетбольная команда. Суммы измеряются в миллионах рублей», — сообщил клуб на своём официальном сайте.