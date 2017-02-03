Баскетболист «Автодора» Алан Макиев выбыл на 3−4 недели из-за травмы голеностопа

Игрок получил травму в четверг в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против белорусского клуба «Цмоки-Минск», который завершился победой «Автодора» со счетом 88:81.

В текущем сезоне 25-летний Макиев провел 10 матчей в Лиге ВТБ, в которых в среднем за игру набирал 5,5 очка и делал 3,4 подбора.