Баскетболист «Автодора» Алан Макиев выбыл на 3−4 недели из-за травмы голеностопа
МОСКВА, 3 фев —
Р-Спорт. Центровой «Автодора» Алан Макиев пропустит около 3−4 недель из-за повреждения латеральной группы связок левого голеностопного сустава, сообщается на официальном сайте саратовского баскетбольного клуба.
Игрок получил травму в четверг в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против белорусского клуба «Цмоки-Минск», который завершился победой «Автодора» со счетом 88:81.
В текущем сезоне 25-летний Макиев провел 10 матчей в Лиге ВТБ, в которых в среднем за игру набирал 5,5 очка и делал 3,4 подбора.
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