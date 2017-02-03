Кириленко: Проблемы с финансированием баскетбольных клубов будут только увеличиваться

«Проблемы с финансами клубов будут только увеличиваться. Власти регионов отходят от поддержки профессионального спорта. И президент РФ призывал к этому. Я не совсем согласен, что это надо делать так резко, ведь 95 процентов клубов зависят от бюджетов, выделяемых на местах, — сказал Кириленко. — Поэтому мой совет клубам — выстраивать вертикаль от детских команд до команды мастеров».