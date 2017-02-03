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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/28653930/
3 февраля 2017, 15:33 | Баскетбол: Россия | ТАСС

Кириленко: Проблемы с финансированием баскетбольных клубов будут только увеличиваться

МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Проблемы с финансированием профессиональных баскетбольных клубов будут только увеличиваться. Такое мнение журналистам высказал президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

«Проблемы с финансами клубов будут только увеличиваться. Власти регионов отходят от поддержки профессионального спорта. И президент РФ призывал к этому. Я не совсем согласен, что это надо делать так резко, ведь 95 процентов клубов зависят от бюджетов, выделяемых на местах, — сказал Кириленко. — Поэтому мой совет клубам — выстраивать вертикаль от детских команд до команды мастеров».
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