Лопатова покинула пост главы департамента маркетинга и пиара РФБ

«Моя жена, Мария Лопатова, была уволена с поста главы департамента маркетинга и пиара РФБ (смеётся). Благодарю её за помощь, но нашим четверым детям нужна мать. Прошлый год был очень трудным, и она принесла федерации много пользы. Но сейчас Мария нужнее дома. Детям, конечно, и отец нужен, но у меня ещё слишком много работы», — рассказал Кириленко во время общения с журналистами.