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3 февраля 2017, 15:11 | Баскетбол: Россия | Чемпионат.com

Лопатова покинула пост главы департамента маркетинга и пиара РФБ

Президент РФБ Андрей Кириленко сообщил о кадровых изменениях в руководстве федерации, коснувшихся его семьи.

«Моя жена, Мария Лопатова, была уволена с поста главы департамента маркетинга и пиара РФБ (смеётся). Благодарю её за помощь, но нашим четверым детям нужна мать. Прошлый год был очень трудным, и она принесла федерации много пользы. Но сейчас Мария нужнее дома. Детям, конечно, и отец нужен, но у меня ещё слишком много работы», — рассказал Кириленко во время общения с журналистами.
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