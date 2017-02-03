Российская федерация баскетбола планирует погасить долги к лету 2017 года

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«До лета мы должны выйти из долгов. Осталось решить вопросы только с судьями. Другие долги реструктуризированы и вопросов не вызывают», — сказал Кириленко.

В конце августа 2015 года, когда Кириленко возглавил РФБ, долг организации составлял 280 млн рублей.

Кириленко также отметил, что не в курсе происходящего с делом бывшего президента РФБ Юлии Аникеевой.

«Я не знаком с Аникеевой и фигурантами ее дела. Я не вмешиваюсь в процесс — это компетенция следственных органов. Если это решение будет не в нашу пользу — что ж».