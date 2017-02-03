Российская федерация баскетбола частично выплатит долги судьям за 2015 год

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«В связи с многочисленными обращениями судей и комиссаров матчей в РФБ по задолженностям была создана рабочая группа. В настоящее время составлен реестр претензий, который направлен на согласование. РФБ планирует за счет собственных средств частично выплатить задолженность с января по май 2015 года», — сказал Кириленко.