Российская федерация баскетбола частично выплатит долги судьям за 2015 год
МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская федерация баскетбола (РФБ) частично выплатит долги судьям и комиссарам матчей за 2015 год. Об этом сообщил президент федерации Андрей Кириленко.
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«В связи с многочисленными обращениями судей и комиссаров матчей в РФБ по задолженностям была создана рабочая группа. В настоящее время составлен реестр претензий, который направлен на согласование. РФБ планирует за счет собственных средств частично выплатить задолженность с января по май 2015 года», — сказал Кириленко.
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