Женские сборные России и Турции сыграют на Кубке дружбы по баскетболу
МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Женские сборные России и Турции по баскетболу проведут в Москве товарищеский турнир Кубок дружбы. Об этом сообщил президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.
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«Расписание будет видоизменяться. У женской сборной 3 и 4 июня в Москве состоится товарищеский турнир, где сыграют Россия и Турция. “Сырое” название — Кубок дружбы», — сказал Кириленко.
По его словам, турнир будет сыгран в Крылатском.
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