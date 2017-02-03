Женские сборные России и Турции сыграют на Кубке дружбы по баскетболу

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«Расписание будет видоизменяться. У женской сборной 3 и 4 июня в Москве состоится товарищеский турнир, где сыграют Россия и Турция. “Сырое” название — Кубок дружбы», — сказал Кириленко.

По его словам, турнир будет сыгран в Крылатском.