Кунявский назначен председателем просмотровой комиссии Российской федерации баскетбола
МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Председателем просмотровой комиссии Российской федерации баскетбола (РФБ) назначен Григорий Кунявский. Об этом сообщает
пресс-служба лиги.
В пятницу состоялось заседание исполкома РФБ. «На нем были утверждены две кандидатуры старших тренеров сборных команд России: у девушек “до 16 лет” — Кира Тржескал, у мужской студенческой сборной — Анатолий Лаптев», — говорится в сообщении.
Исполком РФБ также принял решение направить в Международную федерацию баскетбола представление о назначении национальным инструктором Евгения Островского.
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