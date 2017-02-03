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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/28653025/
3 февраля 2017, 14:36 | Баскетбол: Россия | ТАСС

Кунявский назначен председателем просмотровой комиссии Российской федерации баскетбола

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Председателем просмотровой комиссии Российской федерации баскетбола (РФБ) назначен Григорий Кунявский. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В пятницу состоялось заседание исполкома РФБ. «На нем были утверждены две кандидатуры старших тренеров сборных команд России: у девушек “до 16 лет” — Кира Тржескал, у мужской студенческой сборной — Анатолий Лаптев», — говорится в сообщении.

Исполком РФБ также принял решение направить в Международную федерацию баскетбола представление о назначении национальным инструктором Евгения Островского.
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