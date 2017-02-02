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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/28635841/
2 февраля 2017, 11:59 | Баскетбол: Россия | VLADNEWS

«Новосибирск» обыграл «Спартак-Приморье»

Счет — 78:88.

1 февраля состоялся матч баскетбольных команд «Спартак-Приморье» и «Новосибирск», сообщает РИА VladNews.

В день проведения последнего матча ¼ финала Кубка России Российская Федерация Баскетбола приняла решение перенести «Финал четырех» из Верхней Пышмы в Екатеринбург, где 14 лет назад проходил второй в истории розыгрыш кубка. Тогда обладателем главного трофея стал казанский УНИКС, в этом году кубок разыграют «Парма», «ТЕМП-СУМЗ-УГМК», «Сахалин» и «Новосибирск». Последний завоевал путевку, обыграв во Владивостоке «Спартак-Приморье» со счетом 78:88.
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