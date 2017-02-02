Стребков получил травму в преддверии Матча звезд Лиги ВТБ

В среду «Нижний Новгород» в гостях потерпел поражение от «Зенита» со счетом 66:90 и лишился шансов на попадание в плей-офф Кубка Европы. Стребков получил травму в первой половине игры. Баскетболист был выбран в команду «Звезды России» на Матч всех звезд Единой лиги ВТБ, который состоится 11 февраля в Сочи.

«У нас был хороший план на игру, и “Зенит” нас ничем не удивил. План работал, мы держали хороший темп, но затем на ровном месте травму получил Стребков, мы остались без основного разыгрывающего и посыпались, — сказал главный тренер “Нижнего Новгорода” Артурс Шталбергс, которого цитирует официальный сайт клуба. — Перед игрой я давал установку играть без потерь, заканчивать каждую атаку броском, но мы начали терять мячи, и “Зенит” нам 20 очков забросил в быстром отрыве, при том что мы проиграли с разницей в 24. Сейчас нам нужно смотреть, насколько серьезная травма у Стребкова, и перестраивать игру».