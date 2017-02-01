Баскетболистки российской «Надежды» победили «Шопрон» в матче Евролиги

Оренбургская «Надежда» после 11 матчей набрала 19 очков и занимает второе место в группе B, возглавляет турнирную таблицу екатеринбургский УГМК (19 очков). Позднее в среду УГМК в гостях сыграет с французским «Буржем».

В следующем матче 8 февраля баскетболистки оренбургского клуба примут «Бурж».