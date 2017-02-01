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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/28632080/
1 февраля 2017, 22:56 | Баскетбол: Россия | ТАСС

Баскетболистки российской «Надежды» победили «Шопрон» в матче Евролиги

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Баскетболистки российской «Надежды» одержали победу над венгерским «Шопроном» со счетом 89:69 в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги.

Оренбургская «Надежда» после 11 матчей набрала 19 очков и занимает второе место в группе B, возглавляет турнирную таблицу екатеринбургский УГМК (19 очков). Позднее в среду УГМК в гостях сыграет с французским «Буржем».

В следующем матче 8 февраля баскетболистки оренбургского клуба примут «Бурж».
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