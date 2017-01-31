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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/28610125/
31 января 2017, 12:10 | Баскетбол: Россия | Коммерсантъ

«ПАРМА» подписала контракт с лучшим защитником чемпионата Швеции

Баскетбольный клуб «ПАРМА» подписал контракт с разыгрывающим Чарльзом Бартоном. Контракт рассчитан до конца сезона.

Также, в контракте есть пункт, в котором прописано, что первый месяц выступления за «ПАРМУ» является испытательным сроком, сообщает пресс-служба клуба.

Бартон играет на позиции разыгрывающего. Выступал в NCAA за университет Oregon State c 2011−2013. Дальнейшую карьеру продолжил в Швеции за клуб Sundsvall Dragons. В сезоне 2015−16 года Чарльз набирал в среднем 18 очков и раздавал почти 6 результативных передач за игру. По итогам сезона, был признан лучшим защитником чемпионата Швеции.
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