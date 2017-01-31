«Академия» проиграла «Динамо-2»
Женский баскетбольный клуб «Академия» 30 января принимал в СК «Победа» новосибирский «Динамо-2». Эта игра стала первой домашней в новом году.
В стартовой пятерке пермской команды вышли Валерия Соларева, Виола Чигилейчик, Мария Хрулева, Анастасия Красова и Полина Матушкнина.
Игра началась как нельзя удачно — первый трехочковый Виолы Чигилейчик вывел «Академию» вперед — 3:0. Только этот бросок остался редким светлым пятном в первой половине, которая осталась за «Динамо-2» с уверенным преимуществом — 31:54. Такую разницу пермскому коллективу так и не удалось отыграть, несмотря на ряд
Евгений Суханов, главный тренер БК «Академия»:
— Важно отметить, что пять игроков соперника имеют опыт выступления за основную команду в Премьер лиге. В том числе этот опыт позволил гостям наказывать за любую, даже минутную расслабленность в матче. Мне бы хотелось отметить немалое количество позитивных моментов в сегодняшней встрече — у нас получилось навязать сопернику темп и ритм игры, но увы, не получилось навязать борьбу на щитах. Проигрывая более 30 подборов за игру, сложно оставаться в игре.
Следующий матч «Академия» сыграет 31 января с «Динамо-2».
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