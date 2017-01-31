«Академия» проиграла «Динамо-2»

В стартовой пятерке пермской команды вышли Валерия Соларева, Виола Чигилейчик, Мария Хрулева, Анастасия Красова и Полина Матушкнина.



Игра началась как нельзя удачно — первый трехочковый Виолы Чигилейчик вывел «Академию» вперед — 3:0. Только этот бросок остался редким светлым пятном в первой половине, которая осталась за «Динамо-2» с уверенным преимуществом — 31:54. Такую разницу пермскому коллективу так и не удалось отыграть, несмотря на ряд тайм-аутов со стороны пермячек. В итоге поражение «Академии» 61:81. Самым результативным игроком в составе пермской команды стала Виола Чигилейчик, которая набрала 23 очка.

Евгений Суханов, главный тренер БК «Академия»:

— Важно отметить, что пять игроков соперника имеют опыт выступления за основную команду в Премьер лиге. В том числе этот опыт позволил гостям наказывать за любую, даже минутную расслабленность в матче. Мне бы хотелось отметить немалое количество позитивных моментов в сегодняшней встрече — у нас получилось навязать сопернику темп и ритм игры, но увы, не получилось навязать борьбу на щитах. Проигрывая более 30 подборов за игру, сложно оставаться в игре.



Следующий матч «Академия» сыграет 31 января с «Динамо-2».