Баскетбольная команда «Иркут» одержала победу над клубом «Сахалин»

Как 30 января 2017 года сообщила пресс-служба иркутской команды, с первых секунд встречи началась упорная игра, что часто приводило к равновесию счетов — 7:7, 10:10, 16:16, 18:18. Только в конце четверти клубу «Сахалин» удалось чуть оторваться в счете — 22:18.

За три минуты до завершения следующей четверти дальневосточная команда добавила к своему счету еще десять очков (39:29). Однако гол капитана клуба «Иркут» Александра Варнакова позволила сибирякам немного отыграться — 44:38. После большого перерыва «Иркут» сначала подобрался к сопернику на два очка (46:44), затем вновь уступил «Сахалину» — 53:47.