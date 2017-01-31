Баскетбольная команда «Иркут» одержала победу над клубом «Сахалин»
Баскетбольная команда «Иркут» выиграла у действующего чемпиона Суперлиги-1 команды «Сахалин» со счетом 66:71.
Как 30 января 2017 года сообщила
За три минуты до завершения следующей четверти дальневосточная команда добавила к своему счету еще десять очков (39:29). Однако гол капитана клуба «Иркут» Александра Варнакова позволила сибирякам немного отыграться — 44:38. После большого перерыва «Иркут» сначала подобрался к сопернику на два очка (46:44), затем вновь уступил «Сахалину» — 53:47.
Решающие события матча развернулись по ходу заключительной четверти. Сначала издалека забил игрок «Иркута» Глеб Герасименко, после чего также с дальней точки был точен Александр Захаров. Они сравняли счет — 55:55. Вскоре
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