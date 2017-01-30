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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/28593454/
30 января 2017, 4:22 | Баскетбол: Россия | IrkutskMedia.ru

Баскетбольный «Иркут» сыграет в гостях у «Сахалина» сегодня, 30 января

Матч пройдет в рамках Чемпионата России по баскетболу.

Баскетболисты «Иркута» проведут матч в гостях у ПСК «Сахалин». Хозяева паркета в предыдущем туре чемпионата России по баскетболу среди мужских клубов Сепрлиги-1 в упорном матче уступили «Новосибирску», опустившись на пятую строчку турнирной таблицы. «Иркут» в не менее напряженной борьбе проиграл в гостях у «Спартака-Приморье» со счетом 68:70, при этом сохранив за собой шестое место в «турнирке».

Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу баскетбольного клуба.
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