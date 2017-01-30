Баскетбольный «Иркут» сыграет в гостях у «Сахалина» сегодня, 30 января
Матч пройдет в рамках Чемпионата России по баскетболу.
Баскетболисты «Иркута» проведут матч в гостях у ПСК «Сахалин». Хозяева паркета в предыдущем туре чемпионата России по баскетболу среди мужских клубов Сепрлиги-1 в упорном матче уступили «Новосибирску», опустившись на пятую строчку турнирной таблицы. «Иркут» в не менее напряженной борьбе проиграл в гостях у «Спартака-Приморье» со счетом 68:70, при этом сохранив за собой шестое место в «турнирке».
Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
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