«Зенит» продлил победную серию в Единой лиге ВТБ, разгромив «Цмоки-Минск»

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Встреча, прошедшая в воскресенье в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 84:56 (20:22, 22:10, 22:16, 20:8) в пользу хозяев. У победителей 20 очков набрал Сергей Карасев. Самым результативным у гостей с 16 очками стал Александр Кудрявцев.

«Зенит» следующий матч проведет 5 февраля в гостях с рижским ВЭФом. «Цмоки-Минск» 2 февраля на выезде встретится с саратовским «Автодором».