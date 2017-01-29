«Зенит» продлил победную серию в Единой лиге ВТБ, разгромив «Цмоки-Минск»
МОСКВА, 29 янв —
Р-Спорт. Петербургский «Зенит» разгромил белорусский «Цмоки-Минск» и продлил победную серию в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ до пяти матчей.
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Встреча, прошедшая в воскресенье в
«Зенит» следующий матч проведет 5 февраля в гостях с рижским ВЭФом. «Цмоки-Минск» 2 февраля на выезде встретится с саратовским «Автодором».
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