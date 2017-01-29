«Химки» обыграли ВЭФ «+14», Тодорович набрал 22 очка

Первую четверть команды провели на равных, но уже во второй «Химки» довели преимущество до двузначного. В дальнейшем разрыв не сокращался менее чем до 10 очков.



Результативнее всех в этой встрече сыграл черногорский центровой «Химок» Марко Тодорович, который набрал 22 очка. У ВЭФа самым результативным был центровой Мартиньш Мейерс с 20 очками.

