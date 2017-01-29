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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/28591287/
29 января 2017, 19:43 | Баскетбол: Россия | Чемпионат.com

«Химки» обыграли ВЭФ «+14», Тодорович набрал 22 очка

Подмосковные «Химки» на выезде переиграли рижский ВЭФ со счётом 104:90 в матче регулярного первенства Единой лиги ВТБ.

Первую четверть команды провели на равных, но уже во второй «Химки» довели преимущество до двузначного. В дальнейшем разрыв не сокращался менее чем до 10 очков.

Результативнее всех в этой встрече сыграл черногорский центровой «Химок» Марко Тодорович, который набрал 22 очка. У ВЭФа самым результативным был центровой Мартиньш Мейерс с 20 очками.
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