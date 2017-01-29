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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/28591155/
29 января 2017, 19:38 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

ЦСКА переиграл «Астану» в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 29 янв — Р-Спорт. Баскетболисты ЦСКА обыграли на своем паркете казахстанскую «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча, прошедшая в Москве в воскресенье, завершилась со счетом 81:63 (17:13, 19:17, 18:16, 27:17) в пользу хозяев. У победителей 18 очков набрал Нандо де Коло, у гостей самым результативным был Усман Крубали (12 очков).

Армейцы одержали шестую победу подряд и 13-ю в 14 матчах турнира.

В следующем матче ЦСКА сыграет 5 февраля в Москве с саратовским «Автодором», а «Астана» дома примет эстонский «Калев».
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