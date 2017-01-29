ЦСКА переиграл «Астану» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча, прошедшая в Москве в воскресенье, завершилась со счетом 81:63 (17:13, 19:17, 18:16, 27:17) в пользу хозяев. У победителей 18 очков набрал Нандо де Коло, у гостей самым результативным был Усман Крубали (12 очков).

Армейцы одержали шестую победу подряд и 13-ю в 14 матчах турнира.

В следующем матче ЦСКА сыграет 5 февраля в Москве с саратовским «Автодором», а «Астана» дома примет эстонский «Калев».