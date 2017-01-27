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27 января 2017, 11:26 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

Женский баскетбольный клуб «Казаночка» расстался с главным тренером Черновым

МОСКВА, 27 янв — Р-Спорт. Женский баскетбольный клуб «Казаночка» расстался с главным тренером Александром Черновым, сообщается на официальном сайте казанской команды.

Соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Исполнять обязанности главного тренера будет Маргарита Берзегова, до этого времени работавшая вторым тренером.

«Казаночка» после 14 матчей набрала 18 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России. Чернов пришел в клуб в мае 2016 года.
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