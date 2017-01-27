Женский баскетбольный клуб «Казаночка» расстался с главным тренером Черновым

Соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Исполнять обязанности главного тренера будет Маргарита Берзегова, до этого времени работавшая вторым тренером.

«Казаночка» после 14 матчей набрала 18 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России. Чернов пришел в клуб в мае 2016 года.