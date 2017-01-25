Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/28548012/
25 января 2017, 14:37 | Баскетбол: Россия | ТАСС

Комплекс «ВТБ Арена парк» подписал новый трехлетний контракт с Евролигой

МОСКВА, 25 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Комплекс «ВТБ Арена парк» заключил новый трехлетний контракт с баскетбольной Евролигой, рассчитанный до 2019 года. Об этом ТАСС сообщил руководитель проекта Андрей Перегудов.

Руководитель проекта Андрей Перегудов также сообщил что находится в постоянных переговорах с Евролигой о возможном проведении на арене Финала четырех Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Мы подписали новый трехлетний контракт с Евролигой, который рассчитан до конца сезона-2018/2019. Мы очень довольны соглашением, которое в значительной степени расширяет наши маркетинговые возможности», — заявил Перегудов. Финансовая сторона контракта не разглашается.

Перегудов также сообщил, что находится в постоянных переговорах с Евролигой о возможном проведении на арене «Финала четырех».

Вместимость «ВТБ Арены» составит от 11 до 14 тысяч зрителей в зависимости от конфигурации — хоккейной, баскетбольной или концертной. «ВТБ Арена» будет располагаться под одной крышей с Центральным стадионом «Динамо» имени Льва Яшина, который будет вмещать около 27 тысяч зрителей. Планируется, что первый тестовый матч на стадионе пройдет 22 октября 2017 года в день рождения Яшина.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Российского баскетбола

Кириленко: Резкий переход профспорта в России на коммерческие рельсы невозможен

Кириленко: Резкий переход профспорта в России на коммерческие рельсы невозможен

МОСКВА, 25 янв — Р-Спорт, Семен Галькевич. Важно понимать, что резкий переход профессионального спорта в России от бюджетного финансирования на коммерческие рельсы просто невозможен, заявил агентству «Р-Спорт» президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.
Еще 7 новостей  Все новости
25 января

Логинов выиграл индивидуальную гонку на чемпионате Европы по биатлону

Комплекс "ВТБ Арена парк" подписал новый трехлетний контракт с баскетбольной Евролигой

Чемпионат мира по биатлону будет показан в эфире Первого канала