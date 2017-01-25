Комплекс «ВТБ Арена парк» подписал новый трехлетний контракт с Евролигой

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«Мы подписали новый трехлетний контракт с Евролигой, который рассчитан до конца сезона-2018/2019. Мы очень довольны соглашением, которое в значительной степени расширяет наши маркетинговые возможности», — заявил Перегудов. Финансовая сторона контракта не разглашается.

Перегудов также сообщил, что находится в постоянных переговорах с Евролигой о возможном проведении на арене «Финала четырех».

Вместимость «ВТБ Арены» составит от 11 до 14 тысяч зрителей в зависимости от конфигурации — хоккейной, баскетбольной или концертной. «ВТБ Арена» будет располагаться под одной крышей с Центральным стадионом «Динамо» имени Льва Яшина, который будет вмещать около 27 тысяч зрителей. Планируется, что первый тестовый матч на стадионе пройдет 22 октября 2017 года в день рождения Яшина.