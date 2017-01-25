Кириленко: Резкий переход профспорта в России на коммерческие рельсы невозможен
МОСКВА, 25 янв —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Важно понимать, что резкий переход профессионального спорта в России от бюджетного финансирования на коммерческие рельсы просто невозможен, заявил агентству «Р-Спорт» президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.
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Президент России Владимир Путин на заседании совета по спорту 11 октября выступил за сокращение финансирования профессионального спорта из государственного бюджета. В понедельник директор и сооснователь женского баскетбольного клуба «Вологда-Чеваката» Валентина Черепанова заявила агентству «Р-Спорт», что в связи с сокращением финансирования из бюджета Вологодской области клуб может прекратить существование после завершения нынешнего сезона.
«РФБ всегда готова идти на контакт с местными администрациями, обсуждать актуальные вопросы, в том числе и финансовые. Однако в ситуациях, подобных той, в которой находится “Вологда-Чеваката”, необходима помощь и Минспорта РФ — прежде всего в понимании того, что резкий переход от бюджетного финансирования профессионального спорта на коммерческие рельсы в наших реалиях невозможен», — сказал Кириленко.
«Особенно в дотационных регионах, где экономическая ситуация не позволит найти спонсоров, способных содержать профессиональные клубы. А зарабатывать на домашних матчах, как это происходит в НБА, мы, к сожалению, еще не можем в силу ряда объективных причин, в том числе связанных с отсутствием культуры “своего болельщика”, готового платить деньги за билеты, сувенирную продукцию
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