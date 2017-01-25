Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/28546717/
25 января 2017, 14:36 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

Кириленко: Резкий переход профспорта в России на коммерческие рельсы невозможен

МОСКВА, 25 янв — Р-Спорт, Семен Галькевич. Важно понимать, что резкий переход профессионального спорта в России от бюджетного финансирования на коммерческие рельсы просто невозможен, заявил агентству «Р-Спорт» президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

МОСКВА 25 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Семен Галькевич. Важно понимать что резкий переход профессионального спорта в России от бюджетного финансирования на коммерческие рельсы просто невозможен заявил агентству Р-Спорт президент Российской федерации баскетбола (<span class=error>РФБ</span>) Андрей Кириленко. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Президент России Владимир Путин на заседании совета по спорту 11 октября выступил за сокращение финансирования профессионального спорта из государственного бюджета. В понедельник директор и сооснователь женского баскетбольного клуба «Вологда-Чеваката» Валентина Черепанова заявила агентству «Р-Спорт», что в связи с сокращением финансирования из бюджета Вологодской области клуб может прекратить существование после завершения нынешнего сезона.

«РФБ всегда готова идти на контакт с местными администрациями, обсуждать актуальные вопросы, в том числе и финансовые. Однако в ситуациях, подобных той, в которой находится “Вологда-Чеваката”, необходима помощь и Минспорта РФ — прежде всего в понимании того, что резкий переход от бюджетного финансирования профессионального спорта на коммерческие рельсы в наших реалиях невозможен», — сказал Кириленко.

«Особенно в дотационных регионах, где экономическая ситуация не позволит найти спонсоров, способных содержать профессиональные клубы. А зарабатывать на домашних матчах, как это происходит в НБА, мы, к сожалению, еще не можем в силу ряда объективных причин, в том числе связанных с отсутствием культуры “своего болельщика”, готового платить деньги за билеты, сувенирную продукцию и т. п.», — заключил Кириленко.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Российского баскетбола

Комплекс «ВТБ Арена парк» подписал новый трехлетний контракт с Евролигой

Комплекс «ВТБ Арена парк» подписал новый трехлетний контракт с Евролигой

МОСКВА, 25 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Комплекс «ВТБ Арена парк» заключил новый трехлетний контракт с баскетбольной Евролигой, рассчитанный до 2019 года. Об этом ТАСС сообщил руководитель проекта Андрей Перегудов.
Еще 7 новостей  Все новости
24 января

Белорусская Барби: 26-летняя кикбоксерша Екатерина Вандарьева

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

«Шубенков, верни 4 миллиона»: как уникальный атлет превратился в предателя