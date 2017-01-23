БК «Енисей» в драматичном матче проиграл «Локомотиву-Кубани»

Баскетболисты «Енисея» уступили краснодарскому «Локомотиву-Кубани» в рамках Единой Лиги ВТБ. Матч прошел 22 января на площадке спорткомплекса «Арена-Север» в Красноярске.

Первая четверть с минимальным преимуществом (22:21) осталась за «Локо», но «Енисей» исправил положение к большому перерыву и вышел вперед — 43:39. В третьем периоде гости за счет рывка ушли в отрыв на 13 очков, однако красноярцы не стушевались и вернулись в игру благодаря своим лидерам — Владимиру Пичкурову, Тони Тэйлору и Энтони Хиллиарду.

Развязка наступила на последних секундах встречи. При счете 85:83 в пользу «Енисея» Хиллиард не реализовал два штрафных броска, а в ответной атаке на последней секунде игрок «Локо» Мэтт Дженнинг забил трехочковый, ошарашив красноярских болельщиков. Отчаянный бросок Василия Заворуева с центра площадки ушел «в молоко». В итоге «Локомотив-Кубань» вырвал победу со счетом 86:85.

Главным бомбардиром в составе красноярской команды стал Владимир Пичкуров, набравший 16 очков. Для баскетболиста этот показатель стал лучшим в карьере.

Главный тренер «Енисея» Олег Окулов признался, что его подопечные выжали максимум из игры. Также специалист отметил, что решающие «штрафы» должен был выполнять другой игрок.

«Я думаю, что “Локомотив” после смены тренера стал показывать добротный баскетбол. Последние месяцы краснодарцы находятся в хорошей форме. У нас было немного времени на подготовку, но мы сделали максимум. Забей мы два штрафных броска — победа была бы наша, но я не сваливаю только на это. В итоге получается, что мы 40 минут играли на равных с очень сильным соперником. Что касается концовки — Хиллиард не должен был атаковать. Мы рассчитывали, что фол будет на Трушкине. Основная мысль тайм-аута была в том, чтобы бросал Влад. Мог ли забить Хиллиард? Да мог. Мог ли другой игрок забить? Да. Но получилось так, как получилось», — рассказал Окулов после матча.

Согласно официальным данным, на игре присутствовали 2500 зрителей. Несмотря на поражение, болельщики поблагодарили «Енисей» возгласами «молодцы!».

Следующий матч в рамках Лиги ВТБ красноярцы вновь сыграют на своем паркете. 29 января подопечные Окулова сразятся с казанским УНИКСом.

Ближайшая календарная игра «Енисея» намечена на 25 января. Красноярцы в Португалии сыграют с «Бенфикой» в заключительном матче второго группового этапа Еврокубка ФИБА.