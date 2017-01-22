«Химки» обыграли «Калев» в матче Единой лиги ВТБ

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Встреча, прошедшая в воскресенье в Химках, завершилась со счетом 81:57 (16:8, 22:16, 21:16, 22:17) в пользу хозяев, в составе которых 18 очков набрал Алексей Швед. У «Калева» 12 очков на счету Миккелла Глэднесса.

«Химки» в следующем матче турнира 29 января на выезде встретятся с рижским ВЭФом, а «Калев» 26 января примет «Парму» (Пермский край).