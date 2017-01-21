«Нижний Новгород» проиграл ВЭФу, несмотря на 21 очко Кейна

Хозяева выиграли первую четверть со счётом 23:19, после чего гости начали доминировать на паркете. ВЭФ отыграл преимущество «НН» к перерыву, после чего только увеличивал счёт в свою пользу.



Самым результативным игроком матча стал американский форвард «Нижнего Новгорода» Деандре Кейн. Он набрал 21 очко, совершил 5 подборов, отдал 2 передачи и выполнил 1 перехват.