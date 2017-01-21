«Нижний Новгород» проиграл ВЭФу, несмотря на 21 очко Кейна
БК «Нижний Новгород» на домашнем паркете уступил латвийскому ВЭФу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 74:81.
Хозяева выиграли первую четверть со счётом 23:19, после чего гости начали доминировать на паркете. ВЭФ отыграл преимущество «НН» к перерыву, после чего только увеличивал счёт в свою пользу.
Самым результативным игроком матча стал американский форвард «Нижнего Новгорода» Деандре Кейн. Он набрал 21 очко, совершил 5 подборов, отдал 2 передачи и выполнил 1 перехват.
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