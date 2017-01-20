Баскетболисты «Иркута» уступили в домашнем матче «Самаре»

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Баскетболисты БК «Иркут» из столицы Приангарья потерпели поражение от «Самары» в домашнем матче чемпионата России среди команд первого дивизиона Суперлиги накануне, 19 января. Встреча, которая состоялась во Дворце спорта «Труд», завершилась со счетом 66:70 (18:15, 14:17, 21:20, 13:18). Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу клуба.

Лучшим игроком в составе «Иркута» стал Глеб Герасименко. Спортсмену удалось набрать 16 очков.

«Играли командно, я поблагодарил ребят. Если мы будем продолжать в том же духе, тяжело будет нас остановить. Да, есть ряд претензий, будем разбирать с игроками. Где-то каждый хочет проявить себя. Кому-то не хватает пока опыта, команда Самары опытнее нас однозначно. Нам надо учиться действовать более хладнокровно и рационально в таких матчах», — прокомментировал главный тренер «Иркута» Алексей Лобанов.

Напомним, 16 февраля баскетболисты «Иркута» обыграли «Рязань» на паркете Дворца спорта «Труд» со счетом 81:65.