Швед, Хряпа и Карасев сыграют за «Звезд России» в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ

Матч звезд состоится 11 февраля в Сочи. Составы команд на игру определялись по итогам голосования болельщиков и анкетирования СМИ.

За команду «Звезды России» сыграют: Дмитрий Хвостов, Андрей Зубков (оба — «Локомотив-Кубань»), Иван Стребков, Петр Губанов (оба — «Нижний Новгород»), Сергей Быков, Евгений Колесников (оба — «Автодор»), Евгений Воронов (УНИКС), Алексей Швед, Сергей Моня (оба — «Химки»), Сергей Карасев («Зенит»), Виктор Хряпа, Андрей Воронцевич (оба — ЦСКА).

В команду «Звезды мира» выбраны: Стефан Маркович, Янис Тимма (оба — «Зенит»), Тэйлор Рочести, Райан Брокхофф (оба — «Локомотив-Кубань»), Милош Теодосич, Нандо Де Коло (оба — ЦСКА), Янис Блумс (ВЭФ), Кит Лэнгфорд, Артем Параховский (оба — УНИКС), Деандре Кейн («Нижний Новгород»), Николас Миннерат («Автодор»), Фрэнк Элегар («Енисей»).

В качестве резервных игроков заявлены Антон Понкрашов (УНИКС) у «Звезд России» и Данило Анджушич («Парма») у «Звезд мира».