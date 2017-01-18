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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/28470516/
18 января 2017, 17:25 | Баскетбол: Россия | Чемпионат.com

Андрей Кирдячкин покинул «Нижний Новгород»

Форвард Андрей Кирдячкин и БК «Нижний Новгород» договорились о расторжении контракта по взаимному согласию.

«БК “НН” и Андрей Кирдячкин пришли к взаимному согласию по досрочному расторжению контракта. Свою карьеру он продолжит в другом клубе. “Нижний Новгород” благодарит Андрея за время, проведённое в системе клуба, и желает успехов в новой команде», — сообщается на официальном сайте клуба.

В текущем сезоне Кирдячкин принял участие в четырёх матчах Единой лиги ВТБ, набирая 1,3 очка при проведённых в среднем за матч 2,5 минуты на паркете.
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