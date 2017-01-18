Андрей Кирдячкин покинул «Нижний Новгород»

«БК “НН” и Андрей Кирдячкин пришли к взаимному согласию по досрочному расторжению контракта. Свою карьеру он продолжит в другом клубе. “Нижний Новгород” благодарит Андрея за время, проведённое в системе клуба, и желает успехов в новой команде», — сообщается на официальном сайте клуба.



В текущем сезоне Кирдячкин принял участие в четырёх матчах Единой лиги ВТБ, набирая 1,3 очка при проведённых в среднем за матч 2,5 минуты на паркете.