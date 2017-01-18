Баскетбольный «папа». Как Александр Гомельский шел к олимпийскому золоту?

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SPB.AIF.RU вспоминает об одном из ярчайших отечественных тренеров Александре Яковлевиче Гомельском.

Тяжкие годы

Александр Гомельский родился 18 января 1938 года в Кронштадте. Его отец работал в этом городе заместителем начальника интендантской службы военно-морской базы. Все детство паренька прошло на Петроградской стороне, где получили квартиру его родители. С детства Саша гонял во дворе в футбол, хоккей, частенько дрался с местными хулиганами. В школе № 5 на улице Льва Толстого любимым предметом Гомельского сразу стала физкультура. Учитель увидел в этом невысоком пареньке большой потенциал и привил любовь к спорту. В 10 лет Александр уже стал чемпионом района по беговым конькам. А затем началась война.

Отец Яков Саломонович ушел на фронт, воевал под Брянском. Семья Гомельских осталась в Ленинграде. После первой пережитой блокадной ленинградской зимы Гомельских эвакуировали в город Энгельс Саратовской области. Мест там не было, поэтому мама приняла решение перебраться в село Степное, где они и прожили практически до конца войны.

Саша работал наравне со взрослыми. В деревне был колхоз, в котором содержалось более 400 лошадей. Председатель колхоза не раз говорил, что если падет или убежит хоть одна лошадь, виновник сразу будет расстрелян. 14-летний паренек старался как мог. Позже он вспоминал о голодной жизни в военные годы. «Тяжкие были годы. На завтрак, обед и ужин — хлеб с полынью. Зимой я был конюхом, летом — пастухом». Александр дважды пытался сбежать на фронт, но оба раза его возвращали.

«Буду играть!»

Первые послевоенные годы были непростыми. Гомельский сдружился с местной шпаной, наводил «шороху» на обычных школьников. Возможно, его жизнь так бы и покатилась по наклонной, если бы его не приметил легендарный ленинградский тренер Александр Новожилов. Он заставил парня усердно учиться, отучил от курения и помог попасть в команду.

Цитата Удивительно, но до 18 лет один из самых легендарных людей в баскетболе ни разу не держал в руках баскетбольный мяч!

На первой тренировке Гомельский ничего не понимал, делал дурацкие ошибки. Но когда мяч со всей силы прилетел ему в лицо, завелся и твердо для себя решил: «Буду играть!».

Вскоре Александр стал не только капитаном юношеской сборной Ленинграда по баскетболу, но и начал изучать науку в школе тренеров. Тренировался до изнеможения. Когда вся команда уходила отдыхать, он запирался в спортзале и ночи напролет оттачивал броски по кольцу. Позже он внедрит свое ноу-хау в сборной СССР, которая будет славиться своими меткими снайперами.

После прохождения армейской службы, Александр Гомельский возглавил женскую команду «Спартак». Сегодня трудно представить, что 22-летнего начинающего стажера назначили на такую ответственную должность. Но после войны ощущался острый дефицит профессионалов. Гомельский часто вспоминал ту первую тренировку, на которую пришел с огромным конспектом, в новой рубашке, с отрепетированными у зеркала движениями. Опытные баскетболистки, среди которых были известные на весь Советский Союз, хорошо приняли молодого тренера и последовали за его идеями.

Вскоре ленинградский «Спартак» начал показывать результат, занимая на различных первенствах призовые места. В 1952 году 24-летний игрок Гомельский мечтал попасть на Олимпиаду, но главный тренер баскетбольной сборной в последний момент отцепил честолюбивого спортсмена. «С твоим маленьким ростом на Олимпиаде делать нечего».

Это был тяжелый удар по самолюбию, но Гомельский не только не сломался, но и стал сильнее. Он дал себе слово обязательно попасть на главные мировые соревнования.

С риском для жизни

Но сначала лейтенант Гомельский оказался в Риге. Там он тренировал команду, которая вскоре начала греметь на весь Советский Союз, а многие ее игроки стали членами сборной СССР. Именно в Латвии Гомельский-тренер отточил все свои уникальные методики, по которым позже тренировали всех баскетболистов планеты. Казалось бы, простые истины. Например, гигантов-центровых Александр Яковлевич заставлял вставать в ворота и пробивал ногой баскетбольным мячом. Тренер учил подопечных не отбивать мячик, а ловить его. Благодаря этой и другим методикам, Гомельский вырастил величайшего игрока середины века Яниса Круминьша. До встречи с Гомельским этот 218 сантиметровый гигант валил деревья. Благодаря «папе», как называли Гомельского все игроки, Круминьш стал трехкратным призером Олимпийских игр, многократным чемпионом Европы. После того, как рижане стали чемпионами СССР, о Гомельском заговорили все. К 1956 году его назначили вторым тренером сборной СССР. Вдумайтесь, Александру Яковлевичу было тогда 28 лет! В австралийском Мельбурне эта сборная завоевала серебро, уступив лишь непобедимым американцам.

Гомельский продолжал тренировать, иногда с риском для жизни. На чемпионате мира в Рио-де-Жанейро какой-то хулиган бросил дымовую шашку, которая взорвалась прямо рядом с головой Гомельского. Тренер потерял много крови, шрам на лбу остался у него на всю жизнь. Из-за этого инцидента игроки не смогли собраться и проиграли важнейшую встречу.

Мечта сбылась

В 1966 году началась очередная веха в биографии великого тренера, его назначили главным тренером баскетбольного клуба ЦСКА. Эта команда в течение нескольких десятилетий доминировала в стране и мире. Под руководством Гомельского ЦСКА 16 раз становился чемпионом СССР. Но были и провалы. В 1968 году сборная под его управлением взяла лишь бронзу на Олимпиаде в Мексике. Целый год команда Гомельского отрабатывала игру против непобедимых американцев. Это и сыграло со сборной злую шутку — она даже не попала в финал. Гомельский был настолько подавлен, что попал в больницу с сердечной аритмией. Позже он начал ежедневно бегать, чтобы тренировать сердце.

В те же годы началась многолетняя дуэль двух выдающихся тренеров: Гомельский-Кондрашин. Игры между ЦСКА и ленинградским «Спартаком» собирали тысячные аудитории. Александру Яковлевичу было нелегко смириться с мыслью, что в период с 1970 по 1976 годы сборной СССР руководил не он, а Кондрашин. Тот факт, что при Кондрашине команда завоевала Олимпийское золото в 1972 году, нелегко было пережить. Ведь победа на Олимпиаде была давней мечтой «папы».

Цитата В 1976 году он снова возглавил главную команду страны. И новый удар: на домашней Олимпиаде 1980 года в Москве лишь бронза! И это при том, что американцы бойкотировали главные старты четырехлетия!

Гомельский слег, более полугода лечил сердце. Но вновь вернулся, полный новых идей и продолжал верить в победу на Олимпиаде. Мечта великого тренера сбылась в 1988 году. В Сеуле нашу команду было не остановить. Легендарный центровой Арвидас Сабонис уничтожал все на своем пути, не смотря на тяжелую травму колена. По словам самого Гомельского, которому к тому моменту было уже 60 лет, это было последней возможностью подняться на высшую ступеньку пьедестала. Но сначала команда проиграла извечным соперникам югославам. Затем было несколько побед, с США наши баскетболисты встретились в полуфинале и уверенно выиграли! А в финале взяли реванш у югославов!

По признанию великого тренера, секрет его успеха очень прост: «За более чем 50 лет тренерской деятельности я ни разу не опоздал на тренировку, ни разу не пришел, не подготовив чего-нибудь нового в упражнениях по атлетизму, перестроениях по отработке технических приемов и тактических взаимодействий. Новшества повышают интерес к работе у самих игроков».

После олимпийского триумфа Гомельский еще долго тренировал. Он работал в Испании, Франции, США, но всегда рвался на родину. И вернувшись в Россию, пытался создать в стране «культ баскетбола».

Цитата В последние годы жизни Гомельский гениально комментировал баскетбол вместе со своим сыном Владимиром. Эти трансляции смотрели все люди, даже те, кто был далек от этого вида спорта.

«Папа» умел так красиво рассказать о любимой игре, что завораживал зрителей.

Жизнь Александра Яковлевича Гомельского оборвалась в 2005 году от лейкемии, на 78 году жизни. Он до последнего боролся с недугом и как и всю предыдущую жизнь, не признавал поражения. «Папы» не стало 16 августа, с ним ушла целая эпоха. Но еще долгие годы на мировых баскетбольных площадках будут творить его ученики и последователи.