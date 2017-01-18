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18 января 2017, 13:31 | Баскетбол: Россия | АиФ Санкт-Петербург

Баскетбольный «папа». Как Александр Гомельский шел к олимпийскому золоту?

С именем Гомельского связана эпоха расцвета советского баскетбола. Его команды в кратчайшие сроки выходили на мировой уровень, выигрывали самые престижные турниры. Александр Яковлевич воспитал целую плеяду талантливейших баскетболистов.

Баскетбольный папа. Как Александр Гомельский шел к олимпийскому золоту? - Фото Увеличить
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SPB.AIF.RU вспоминает об одном из ярчайших отечественных тренеров Александре Яковлевиче Гомельском.

Тяжкие годы

Александр Гомельский родился 18 января 1938 года в Кронштадте. Его отец работал в этом городе заместителем начальника интендантской службы военно-морской базы. Все детство паренька прошло на Петроградской стороне, где получили квартиру его родители. С детства Саша гонял во дворе в футбол, хоккей, частенько дрался с местными хулиганами. В школе № 5 на улице Льва Толстого любимым предметом Гомельского сразу стала физкультура. Учитель увидел в этом невысоком пареньке большой потенциал и привил любовь к спорту. В 10 лет Александр уже стал чемпионом района по беговым конькам. А затем началась война.

Отец Яков Саломонович ушел на фронт, воевал под Брянском. Семья Гомельских осталась в Ленинграде. После первой пережитой блокадной ленинградской зимы Гомельских эвакуировали в город Энгельс Саратовской области. Мест там не было, поэтому мама приняла решение перебраться в село Степное, где они и прожили практически до конца войны.

Саша работал наравне со взрослыми. В деревне был колхоз, в котором содержалось более 400 лошадей. Председатель колхоза не раз говорил, что если падет или убежит хоть одна лошадь, виновник сразу будет расстрелян. 14-летний паренек старался как мог. Позже он вспоминал о голодной жизни в военные годы. «Тяжкие были годы. На завтрак, обед и ужин — хлеб с полынью. Зимой я был конюхом, летом — пастухом». Александр дважды пытался сбежать на фронт, но оба раза его возвращали.

«Буду играть!»

Первые послевоенные годы были непростыми. Гомельский сдружился с местной шпаной, наводил «шороху» на обычных школьников. Возможно, его жизнь так бы и покатилась по наклонной, если бы его не приметил легендарный ленинградский тренер Александр Новожилов. Он заставил парня усердно учиться, отучил от курения и помог попасть в команду.

На первой тренировке Гомельский ничего не понимал, делал дурацкие ошибки. Но когда мяч со всей силы прилетел ему в лицо, завелся и твердо для себя решил: «Буду играть!».

Вскоре Александр стал не только капитаном юношеской сборной Ленинграда по баскетболу, но и начал изучать науку в школе тренеров. Тренировался до изнеможения. Когда вся команда уходила отдыхать, он запирался в спортзале и ночи напролет оттачивал броски по кольцу. Позже он внедрит свое ноу-хау в сборной СССР, которая будет славиться своими меткими снайперами.

После прохождения армейской службы, Александр Гомельский возглавил женскую команду «Спартак». Сегодня трудно представить, что 22-летнего начинающего стажера назначили на такую ответственную должность. Но после войны ощущался острый дефицит профессионалов. Гомельский часто вспоминал ту первую тренировку, на которую пришел с огромным конспектом, в новой рубашке, с отрепетированными у зеркала движениями. Опытные баскетболистки, среди которых были известные на весь Советский Союз, хорошо приняли молодого тренера и последовали за его идеями.

Вскоре ленинградский «Спартак» начал показывать результат, занимая на различных первенствах призовые места. В 1952 году 24-летний игрок Гомельский мечтал попасть на Олимпиаду, но главный тренер баскетбольной сборной в последний момент отцепил честолюбивого спортсмена. «С твоим маленьким ростом на Олимпиаде делать нечего».

Это был тяжелый удар по самолюбию, но Гомельский не только не сломался, но и стал сильнее. Он дал себе слово обязательно попасть на главные мировые соревнования.

С риском для жизни

© РИА "Новости"

Но сначала лейтенант Гомельский оказался в Риге. Там он тренировал команду, которая вскоре начала греметь на весь Советский Союз, а многие ее игроки стали членами сборной СССР. Именно в Латвии Гомельский-тренер отточил все свои уникальные методики, по которым позже тренировали всех баскетболистов планеты. Казалось бы, простые истины. Например, гигантов-центровых Александр Яковлевич заставлял вставать в ворота и пробивал ногой баскетбольным мячом. Тренер учил подопечных не отбивать мячик, а ловить его. Благодаря этой и другим методикам, Гомельский вырастил величайшего игрока середины века Яниса Круминьша. До встречи с Гомельским этот 218 сантиметровый гигант валил деревья. Благодаря «папе», как называли Гомельского все игроки, Круминьш стал трехкратным призером Олимпийских игр, многократным чемпионом Европы. После того, как рижане стали чемпионами СССР, о Гомельском заговорили все. К 1956 году его назначили вторым тренером сборной СССР. Вдумайтесь, Александру Яковлевичу было тогда 28 лет! В австралийском Мельбурне эта сборная завоевала серебро, уступив лишь непобедимым американцам.

Гомельский продолжал тренировать, иногда с риском для жизни. На чемпионате мира в Рио-де-Жанейро какой-то хулиган бросил дымовую шашку, которая взорвалась прямо рядом с головой Гомельского. Тренер потерял много крови, шрам на лбу остался у него на всю жизнь. Из-за этого инцидента игроки не смогли собраться и проиграли важнейшую встречу.

Мечта сбылась

© РИА "Новости"

В 1966 году началась очередная веха в биографии великого тренера, его назначили главным тренером баскетбольного клуба ЦСКА. Эта команда в течение нескольких десятилетий доминировала в стране и мире. Под руководством Гомельского ЦСКА 16 раз становился чемпионом СССР. Но были и провалы. В 1968 году сборная под его управлением взяла лишь бронзу на Олимпиаде в Мексике. Целый год команда Гомельского отрабатывала игру против непобедимых американцев. Это и сыграло со сборной злую шутку — она даже не попала в финал. Гомельский был настолько подавлен, что попал в больницу с сердечной аритмией. Позже он начал ежедневно бегать, чтобы тренировать сердце.

В те же годы началась многолетняя дуэль двух выдающихся тренеров: Гомельский-Кондрашин. Игры между ЦСКА и ленинградским «Спартаком» собирали тысячные аудитории. Александру Яковлевичу было нелегко смириться с мыслью, что в период с 1970 по 1976 годы сборной СССР руководил не он, а Кондрашин. Тот факт, что при Кондрашине команда завоевала Олимпийское золото в 1972 году, нелегко было пережить. Ведь победа на Олимпиаде была давней мечтой «папы».

Гомельский слег, более полугода лечил сердце. Но вновь вернулся, полный новых идей и продолжал верить в победу на Олимпиаде. Мечта великого тренера сбылась в 1988 году. В Сеуле нашу команду было не остановить. Легендарный центровой Арвидас Сабонис уничтожал все на своем пути, не смотря на тяжелую травму колена. По словам самого Гомельского, которому к тому моменту было уже 60 лет, это было последней возможностью подняться на высшую ступеньку пьедестала. Но сначала команда проиграла извечным соперникам югославам. Затем было несколько побед, с США наши баскетболисты встретились в полуфинале и уверенно выиграли! А в финале взяли реванш у югославов!

По признанию великого тренера, секрет его успеха очень прост: «За более чем 50 лет тренерской деятельности я ни разу не опоздал на тренировку, ни разу не пришел, не подготовив чего-нибудь нового в упражнениях по атлетизму, перестроениях по отработке технических приемов и тактических взаимодействий. Новшества повышают интерес к работе у самих игроков».

После олимпийского триумфа Гомельский еще долго тренировал. Он работал в Испании, Франции, США, но всегда рвался на родину. И вернувшись в Россию, пытался создать в стране «культ баскетбола».

«Папа» умел так красиво рассказать о любимой игре, что завораживал зрителей.

Жизнь Александра Яковлевича Гомельского оборвалась в 2005 году от лейкемии, на 78 году жизни. Он до последнего боролся с недугом и как и всю предыдущую жизнь, не признавал поражения. «Папы» не стало 16 августа, с ним ушла целая эпоха. Но еще долгие годы на мировых баскетбольных площадках будут творить его ученики и последователи.
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