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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/28454847/
17 января 2017, 13:46 | Баскетбол: Россия | ТАСС

«Нижний Новгород» подписал контракт с бывшим форвардом НБА Томпсоном

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Российский клуб Единой лиги ВТБ «Нижний Новгород» подписал контракт с бывшим форвардом клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дижоном Томпсоном. Об этом сообщает пресс-служба «Нижнего Новгорода».

Российский клуб заключил соглашение с 33-летним баскетболистом до конца сезона-2017/18.

Томпсон уже выступал за «Нижний Новгород» в период с 2012 по 2014 год. В НБА форвард играл в «Финиксе» и «Атланте», за которые провел 16 матчей (в стартовой пятерке — ни одного). Последним клубом Томпсона был израильский «Хапоэль» (Иерусалим).
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