«Нижний Новгород» подписал контракт с бывшим форвардом НБА Томпсоном
МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Российский клуб Единой лиги ВТБ «Нижний Новгород» подписал контракт с бывшим форвардом клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дижоном Томпсоном. Об этом сообщает
пресс-служба «Нижнего Новгорода».
Российский клуб заключил соглашение с 33-летним баскетболистом до конца сезона-2017/18.
Томпсон уже выступал за «Нижний Новгород» в период с 2012 по 2014 год. В НБА форвард играл в «Финиксе» и «Атланте», за которые провел 16 матчей (в стартовой пятерке — ни одного). Последним клубом Томпсона был израильский «Хапоэль» (Иерусалим).
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