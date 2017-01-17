«Нижний Новгород» подписал контракт с бывшим форвардом НБА Томпсоном

Российский клуб заключил соглашение с 33-летним баскетболистом до конца сезона-2017/18.

Томпсон уже выступал за «Нижний Новгород» в период с 2012 по 2014 год. В НБА форвард играл в «Финиксе» и «Атланте», за которые провел 16 матчей (в стартовой пятерке — ни одного). Последним клубом Томпсона был израильский «Хапоэль» (Иерусалим).