ЦСКА обыграл УНИКС в Казани в Единой лиге ВТБ

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Противостояние двух сильнейших российских коллективов в рамках Единой лиги ВТБ вышло в некоторой степени неполноценным. Все-таки приоритетом и ЦСКА, и УНИКСа в настоящий момент времени является решение турнирных задач в Евролиге — для коллектива из столицы Татарстана это борьба за попадание в восьмерку участников плей-офф, в то время как москвичи всячески пытаются удержать лидерство в «регулярке», пошатнувшееся в результате трехматчевой серии поражений. Уже, между прочим, прерванной: на аутсайдерах из «Армани Джинс» несколькими днями ранее подопечные Димитриса Итудиса с лихвой отыгрались за все предыдущие неудачи.

Поэтому составы, в которых соперники проводили принципиальную встречу, были далеки от оптимальных — и не только по причине эпидемии травм, удерживающих в лазарете УНИКСа Антона Понкрашова и Хоакима Колома.

Евгению Пашутину вновь пришлось обойтись без мексиканского снайпера Пола Столла, попросту не заявленного на внутренние турниры, а греческий наставник «армейцев» пошел еще дальше и предоставил возможность перевести дух лидеру команды Милошу Теодосичу. Серб, накануне признанный лучшим баскетболистом Европы по версии авторитетного издания La Gazzetta dello Sport, давненько играет в баскетбол без перерывов и выходных, и лишние несколько дней отдыха для него на вес золота. Также не попали в заявку на отчетный поединок главный эксперт казанцев по игре в обороне Евгений Воронов и американский легионер ЦСКА Кори Хиггинс.

В отсутствие Милоша роль «джокера» со скамейки запасных отводилась именно де Коло, тогда как место в стартовой пятерке получил постепенно раскрывающий свои таланты в обойме российского гранда Дмитрий Кулагин. Да не просто так, а со злым для хозяев умыслом — защитнику было поручено обострять игру за счет индивидуального мастерства и тем самым создавать серьезные проблемы Киту Лэнгфорду. Силовые проходы россиянина редко оказывались результативными, но приоритетную задачу он выполнил: к середине первой четверти ведущий бомбардир УНИКСа имел в пассиве сразу три персональных замечания.

То, что парни Пашутина не отпустили фаворита матча и турнира в целом в результативный отрыв еще до большого перерыва — целиком и полностью заслуга Артема Параховского. На плечи белорусского «тарана» вновь выпала запредельная нагрузка (за свои семь с небольшим минут его номинальный сменщик Лэтэвиус Уильямс умудрился наработать на показатель полезности «-13», второй худший среди всех участников встречи), но из непростого испытания бигмэн вышел с честью.

Он здорово завершал атаки УНИКСа из трехсекундной зоны, реализовывая броски, что называется, с мясом, успешно боролся на щитах после промахов партнеров, а останавливать себя позволял лишь с нарушением правил.

Мини-рывок 10:0, инициированный Артемом, даже позволил его партнерам ненадолго перехватить инициативу и выйти вперед в счете, но ровно до того момента, пока на площадке не появился де Коло. Свою дебютную в матче смену француз увенчал тремя попаданиями с дальней дистанции, и, обретя уверенность в собственных силах, принялся раздавать шикарные передачи после «пик-н-роллов». Итогом стали редкий для Нандо дабл-дабл из 17 очков и 11 ассистов, а также впечатляющая продуктивность Джеймса Огастина. Еще один резервист Итудиса, подменяя не всегда справлявшегося с опекой Параховского Кайла Хайнса, настрелял 16 баллов за 23 минуты, отправив в цель восемь попыток с игры из 12.

«Бомба» Аарона Джексона позволила ЦСКА уйти на большой перерыв с гандикапом в восемь очков, а по ходу третьей десятиминутки гости оторвались на 17. Сказались, во-первых, значительно более широкая ротация Итудиса, задействовавшего в поединке сразу 11 исполнителей против восьми казанцев (девятый, Азат Тукманов, получил несколько символических секунд в аккурат перед финальной сиреной), и, кроме того, очень быстрые пять фолов Коти Кларка. Американский форвард, недурно попадавший в первой половине, несколько раз кряду терял позицию в защите, и, доигрывая эпизоды до конца, был вынужден срывать атакующий порыв «армейцев» слишком уж дорогой ценой.

УНИКС, к чести его игроков, и не думал полагаться на милость противника. Когда казалось, что москвичи уже сняли все вопросы об исходе противостояния, хозяева открыли в себе второе дыхание и помчались спасать положение. Понимая, что рассчитывать ему толком не на кого, кроме Параховского и отыгравшего все 40 минут без замен Орландо Джонсона, мяч в свои руки взял Лэнгфорд — и после его слаломного прорыва под кольцо на экваторе заключительного отрезка отставание серебряного призера минувшего сезона Лиги ВТБ измерялось всего четырьмя пунктами.

Увы, на большее у хозяев не хватило сил.

Взвинтив обороты в защите, ЦСКА форсировал несколько потерь (от ошибок на ровном месте парни Пашутина страдали в течение всей встречи, подарив мяч сопернику в общей сложности 17 раз), перманентные сдваивания на Ките приносили свои плоды, а в тех случаях, когда американцу все-таки удавалось выводить товарищей на открытые трехочковые, они в основном промахивались. За оказавшиеся решающими четыре минуты УНИКС смог разжиться одним-единственным попаданием с игры, и шанс подарить своим поклонникам драматичную развязку в финишном споре упустил. К началу фестиваля блок-шотов имени Параховского, которому удалось эффектно накрыть вылетавшего на данк Никиту Курбанова, москвичи вновь имели двузначный перевес, и расставаться с ним уже не желали.

Финальные 60 секунд, тем не менее, вместили в себя достаточное количество любопытных событий. Благодаря прицельному броску Кулагина с периметра «армейцы» разменяли отметку в 100 очков во втором матче Лиги ВТБ кряду и пятом с начала текущего сезона. Но как раз неуемное желание Дмитрия сражаться до последнего в конечном счете смазало впечатление от сражения лидеров. Там, где его более опытные партнеры вроде де Коло или Теодосича просто дожидались бы финальной сирены, контролируя мяч, россиянин ринулся под кольцо, что очень не понравилось Лэнгфорду.

Вылилось это в неспортивный фол Кита и «технарь» хозяйской скамейке.

Первое домашнее поражение на внутренней арене стоило УНИКСу второй строчки турнирной таблицы чемпионата: теперь ее занимает «Локомотив-Кубань», имеющий при тех же 10 победах один матч в запасе. ЦСКА, в свою очередь, место на вершине и отрыв от преследователей сохранил. Кризис дружины Итудиса, смазавший концовку крайне успешного для нее 2016-го, похоже, преодолен.