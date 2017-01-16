Баскетбольный «Енисей» в тяжелой борьбе проиграл «Автодору»

Баскетболисты «Енисея» проиграли саратовскому «Автодору» в рамках Единой Лиги ВТБ. Матч прошел 15 января на площадке Дома спорта «Кристалл» в Саратове.

Уступив в первой четверти «-2» (26:28), красноярцы совершили мощный рывок и повели после большого перерыва — 52:45. Однако затем «Енисей» проиграл две заключительные четверти и в итоге потерпел поражение — 87:94. Решающей оказалась концовка матча, в которой саратовцы вырвали победу за счет опытного Сергея Быкова.

Лучшим в составе «Енисея» стал Фрэнк Элегар. Американский легионер оформил «дабл-дабл», набрав 27 очков и сделав 15 подборов.

Неудача в Саратове осложнила положение «Енисея» в борьбе за плэй-офф. Сейчас красноярцы идут на 8-м месте, в то время как «Автодор» отстает всего лишь на одну победу. При этом «дорожники» имеют матч в запасе.

Следующая игра «Енисея» пройдет 18 января в рамках Кубка ФИБА Европа против болгарского «Лукойл-Академика». Матч пройдет на площадке соперника. Ближайшая встреча Лиги ВТБ намечена на 22 января, когда «Енисей» на паркете «Арены-Север» примет краснодарский «Локомотив-Кубань».