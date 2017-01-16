Баскетбольный «Енисей» в тяжелой борьбе проиграл «Автодору»
Красноярцам не помог даже «дабл-дабл» Фрэнка Элегара.
Баскетболисты «Енисея» проиграли саратовскому «Автодору» в рамках Единой Лиги ВТБ. Матч прошел 15 января на площадке Дома спорта «Кристалл» в Саратове.
Уступив в первой четверти «-2» (26:28), красноярцы совершили мощный рывок и повели после большого перерыва — 52:45. Однако затем «Енисей» проиграл две заключительные четверти и в итоге потерпел поражение — 87:94. Решающей оказалась концовка матча, в которой саратовцы вырвали победу за счет опытного Сергея Быкова.
Лучшим в составе «Енисея» стал Фрэнк Элегар. Американский легионер оформил «дабл-дабл», набрав 27 очков и сделав 15 подборов.
Неудача в Саратове осложнила положение «Енисея» в борьбе за
Следующая игра «Енисея» пройдет 18 января в рамках Кубка ФИБА Европа против болгарского «Лукойл-Академика». Матч пройдет на площадке соперника. Ближайшая встреча Лиги ВТБ намечена на 22 января, когда «Енисей» на паркете «Арены-Север» примет краснодарский «Локомотив-Кубань».
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