«Локомотив-Кубань» разгромил «Калев» и продлил победную серию в Единой лиге ВТБ

Встреча, прошедшая в воскресенье в Таллине, завершилась со счетом 95:64 (29:16, 22:18, 24:18, 20:12) в пользу «Локомотива», в составе которого 15 очков набрал Кевин Джонс. У «Калева» по 11 очков на свой счет записали Райн Вейдеман и Миккелл Глэднесс.

«Локомотив-Кубань» следующий матч проведет 22 января в гостях с красноярским «Енисеем». «Калев», потерпевший восьмое поражение подряд и десятое в 12 играх, в этот же день на выезде встретится с подмосковными «Химками».