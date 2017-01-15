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15 января 2017, 21:52 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

«Локомотив-Кубань» разгромил «Калев» и продлил победную серию в Единой лиге ВТБ

МОСКВА, 15 янв — Р-Спорт. Баскетболисты краснодарского «Локомотива-Кубани» разгромили эстонский «Калев» и продлили победную серию в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ до десяти матчей.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Таллине, завершилась со счетом 95:64 (29:16, 22:18, 24:18, 20:12) в пользу «Локомотива», в составе которого 15 очков набрал Кевин Джонс. У «Калева» по 11 очков на свой счет записали Райн Вейдеман и Миккелл Глэднесс.

«Локомотив-Кубань» следующий матч проведет 22 января в гостях с красноярским «Енисеем». «Калев», потерпевший восьмое поражение подряд и десятое в 12 играх, в этот же день на выезде встретится с подмосковными «Химками».
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