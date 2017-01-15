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15 января 2017, 21:20 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

«Нижний Новгород» победил «Цмоки-Минск» в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 15 янв — Р-Спорт. Баскетболисты «Нижнего Новгорода» одержали победу над белорусским клубом «Цмоки-Минск» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

МОСКВА 15 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> Баскетболисты Нижнего Новгорода одержали победу над белорусским клубом <span class=error>Цмоки</span>-Минск в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги <span class=error>ВТБ</span>. Увеличить
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Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 102:95 (25:28, 23:12, 33:23, 21:32) в пользу хозяев, в составе которых 23 очка набрал Кенни Бойнтон, а Деандре Кейн оформил дабл-дабл — 22 очка и 10 подборов. У гостей самым результативным стал Дрю Джойс (24 балла).

Нижегородская команда следующий матч в Лиге ВТБ проведет 21 января против рижского ВЭФа. «Цмоки-Минск», потерпевший в турнире пятое поражение подряд, 29 января сыграет в Санкт-Петербурге с местным «Зенитом».
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