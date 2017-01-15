«Нижний Новгород» победил «Цмоки-Минск» в матче Единой лиги ВТБ
МОСКВА, 15 янв —
Р-Спорт. Баскетболисты «Нижнего Новгорода» одержали победу над белорусским клубом «Цмоки-Минск» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
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Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 102:95 (25:28, 23:12, 33:23, 21:32) в пользу хозяев, в составе которых 23 очка набрал Кенни Бойнтон, а Деандре Кейн оформил
Нижегородская команда следующий матч в Лиге ВТБ проведет 21 января против рижского ВЭФа. «Цмоки-Минск», потерпевший в турнире пятое поражение подряд, 29 января сыграет в
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