Баскетболистки «Надежды» обыграли МБА в матче чемпионата России

Встреча, прошедшая в воскресенье в Оренбурге, завершилась со счетом 80:61 (16:25, 21:9, 23:7, 20:20) в пользу хозяек паркета. Самой результативной в составе победительниц стала Тиффани Митчелл, набравшая 26 очков.

В еще одном матче дня красноярский «Енисей» дома одолел «Казаночку» — 62:50 (13:14, 17:16, 17:14, 15:6).