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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/28433329/
15 января 2017, 17:31 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

Баскетболистки «Надежды» обыграли МБА в матче чемпионата России

МОСКВА, 15 янв — Р-Спорт. Баскетболистки «Надежды» из Оренбурга обыграли московский клуб МБА в матче чемпионата России.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Оренбурге, завершилась со счетом 80:61 (16:25, 21:9, 23:7, 20:20) в пользу хозяек паркета. Самой результативной в составе победительниц стала Тиффани Митчелл, набравшая 26 очков.

В еще одном матче дня красноярский «Енисей» дома одолел «Казаночку» — 62:50 (13:14, 17:16, 17:14, 15:6).
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