«Зенит» разгромил «Парму» «+33», Анджушич и Тулсон набрали по 29 очков
Санкт-петербургский «Зенит» на выезде переиграл пермскую «Парму» со счётом 119:86 в матче регулярного первенства Единой лиги ВТБ.
Первая четверть прошла на равных, во второй «Зенит» добился небольшого преимущества, а определяющим стал третий отрезок, который подопечные Василия Карасёва выиграли с разницей «+21».
Звание самого результативного игрока матча разделили защитники Данило Анджушич («Парма») и Райан Тулсон («Зенит»), которые набрали по 29 очков.
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