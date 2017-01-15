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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/28433312/
15 января 2017, 17:30 | Баскетбол: Россия | Чемпионат.com

«Зенит» разгромил «Парму» «+33», Анджушич и Тулсон набрали по 29 очков

Санкт-петербургский «Зенит» на выезде переиграл пермскую «Парму» со счётом 119:86 в матче регулярного первенства Единой лиги ВТБ.

Первая четверть прошла на равных, во второй «Зенит» добился небольшого преимущества, а определяющим стал третий отрезок, который подопечные Василия Карасёва выиграли с разницей «+21».

Звание самого результативного игрока матча разделили защитники Данило Анджушич («Парма») и Райан Тулсон («Зенит»), которые набрали по 29 очков.
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