«Зенит» разгромил «Парму» «+33», Анджушич и Тулсон набрали по 29 очков

Первая четверть прошла на равных, во второй «Зенит» добился небольшого преимущества, а определяющим стал третий отрезок, который подопечные Василия Карасёва выиграли с разницей «+21».



Звание самого результативного игрока матча разделили защитники Данило Анджушич («Парма») и Райан Тулсон («Зенит»), которые набрали по 29 очков.