Баскетболистки «Вологды-Чевакаты» обыграли на выезде новосибирское «Динамо» в ЧР
МОСКВА, 15 янв —
Р-Спорт. Баскетболистки «Вологды-Чевакаты» обыграли на выезде новосибирское «Динамо» в матче чемпионата России.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Новосибирске, завершилась поражением хозяек паркета со счетом 52:60 (11:15, 17:20, 12:15, 12:10). В составе вологодской команды
В следующем матче турнира «Вологда-Чеваката» на выезде сыграет с екатеринбургским УГМК 22 января, а «Динамо», потерпевшее шестое поражение в чемпионате подряд, в тот же день встретится в подмосковном Ногинске с местным «Спартаком».
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