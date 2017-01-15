Баскетболистки «Вологды-Чевакаты» обыграли на выезде новосибирское «Динамо» в ЧР

Встреча, прошедшая в воскресенье в Новосибирске, завершилась поражением хозяек паркета со счетом 52:60 (11:15, 17:20, 12:15, 12:10). В составе вологодской команды дабл-дабл оформила Эмма Кэннон (15 очков + 12 подборов), у «Динамо» 15 очков набрала Анастасия Точилова.

В следующем матче турнира «Вологда-Чеваката» на выезде сыграет с екатеринбургским УГМК 22 января, а «Динамо», потерпевшее шестое поражение в чемпионате подряд, в тот же день встретится в подмосковном Ногинске с местным «Спартаком».