Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/28431576/
15 января 2017, 12:23 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

Баскетболистки «Вологды-Чевакаты» обыграли на выезде новосибирское «Динамо» в ЧР

МОСКВА, 15 янв — Р-Спорт. Баскетболистки «Вологды-Чевакаты» обыграли на выезде новосибирское «Динамо» в матче чемпионата России.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Новосибирске, завершилась поражением хозяек паркета со счетом 52:60 (11:15, 17:20, 12:15, 12:10). В составе вологодской команды дабл-дабл оформила Эмма Кэннон (15 очков + 12 подборов), у «Динамо» 15 очков набрала Анастасия Точилова.

В следующем матче турнира «Вологда-Чеваката» на выезде сыграет с екатеринбургским УГМК 22 января, а «Динамо», потерпевшее шестое поражение в чемпионате подряд, в тот же день встретится в подмосковном Ногинске с местным «Спартаком».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Российского баскетбола

Еще 7 новостей  Все новости
13 января

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Улыбка ангела и ускользающая красота фигуристки Синициной