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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/28426261/
14 января 2017, 14:28 | Баскетбол: Россия | Спорт-Экспресс

Стребков продлил контракт с «Нижним Новгородом»

Защитник Иван Стребков подписал новый контракт с «Нижним Новгородом».

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано до 2019 года. 25-летний баскетболист с прошлого сезона выступает за нижегородскую команду.

— Я очень рад, что остаюсь в «Нижнем Новгороде» еще на два года и благодарен руководству клуба за оказанное доверие, — отметил Стребков. — Надеюсь, что и в дальнейшем продолжу развиваться и прогрессировать вместе с командой. Я абсолютно уверен, что успехи придут к «Нижнему Новгороду» уже в ближайшее время. Также отдельное спасибо хочу сказать болельщикам, которые продолжают верить в нас и остаются с командой, несмотря ни на что.
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