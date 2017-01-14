Стребков продлил контракт с «Нижним Новгородом»

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано до 2019 года. 25-летний баскетболист с прошлого сезона выступает за нижегородскую команду.

— Я очень рад, что остаюсь в «Нижнем Новгороде» еще на два года и благодарен руководству клуба за оказанное доверие, — отметил Стребков. — Надеюсь, что и в дальнейшем продолжу развиваться и прогрессировать вместе с командой. Я абсолютно уверен, что успехи придут к «Нижнему Новгороду» уже в ближайшее время. Также отдельное спасибо хочу сказать болельщикам, которые продолжают верить в нас и остаются с командой, несмотря ни на что.