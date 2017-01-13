Американский защитник Джош Адамс присоединился к «Автодору»

Соглашение с 23-летним игроком, рассчитанное до конца сезона-2017/18, было подписано летом 2016 года, но в августе Адамс серьезно пострадал в ДТП, получив переломы шейного отдела позвоночника, и перенес операцию. Процесс восстановления занял пять месяцев. Дебют защитника в саратовском клубе возможен уже в ближайшее воскресенье в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против красноярского «Енисея».

«Джош Адамс присоединился к команде и уже внесен в заявку для участия в Единой лиге ВТБ и Лиге чемпионов. Это очень серьезное усиление. Судя по тому, в какой форме он находился на момент подписания с ним контракта, это игрок очень больших возможностей. Будем надеяться, что Джош полностью восстановился и принесет нам большую пользу. Адамс — отличный снайпер и прекрасный защитник, умеющий в баскетболе все и способный играть на любой позиции от первого до третьего номера», — сказал президент «Автодора» Владимир Родионов.

Ранее Адамс на протяжении нескольких сезонов выступал в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) в США. В начале июля он провел 4 встречи в составе «Денвер Наггетс» в летней лиге НБА, в среднем набирая по 4,8 очка, делая 2,3 подбора и 1,3 передачи. «Автодор» стал для Адамса первым профессиональным клубом за пределами США.

«Я более чем счастлив оказаться в Саратове! Долго этого ждал. Я очень благодарен за то, что клуб оставался со мной на протяжении всего процесса восстановления. Рад наконец оказаться в “Автодоре” и с нетерпением жду возможности присоединиться к своим партнерам на площадке», — заявил Адамс.