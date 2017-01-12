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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/28406172/
12 января 2017, 16:11 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

Пермская «Парма» подписала контракт с баскетболистом сборной Словении Загорацем

МОСКВА, 12 янв — Р-Спорт. Пермская «Парма» подписала контракт с баскетболистом сборной Словении Сашей Загорацем, сообщается на официальном сайте клуба, выступающего в Единой лиге ВТБ.

Соглашение рассчитано до конца сезона с возможностью пролонгации.

«Нашим игрокам нужен учитель. И Саша Загорац сможет стать таким наставником для команды. Он игрок с опытом, выступал во многих европейских клубах. Надеюсь, что уже за два с половиной дня до матча с “Зенитом” с его помощью мы улучшим нашу игру», — сказал главный тренер «Пармы» Вячеслав Шушаков.

Загорац, которому 1 января исполнилось 33 года, играет на позициях мощного форварда и центрового. Сезон баскетболист начинал в болгарском «Академике», до этого играл за словенскую «Олимпию». В активе Загораца опыт выступления за сборную Словении различных возрастов, в составе основной сборной он принимал участие в Евробаскете-2015. В составе сборной до 20 лет Загорац стал чемпионом Европы в 2004 году.

В текущем сезоне «Парма» не одержала ни одной победы в 12 проведенных матчах регулярного сезона Лиги ВТБ.
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