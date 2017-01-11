Баскетболистки московского «Динамо» дома уступили «Енисею» в матче чемпионата России
МОСКВА, 11 янв —
Р-Спорт. Баскетболистки московского «Динамо» проиграли «Енисею» (Красноярский край) в домашнем матче чемпионата России.
Встреча, прошедшая в среду в Москве, завершилась со счетом 88:71 (22:8, 24:20, 28:29, 14:14) в пользу гостей, в составе которых самой результативной стала
В другом матче дня «Вологда-Чеваката» добилась уверенной победы на своей площадке над ногинским «Спартаком» — 79:59 (18:12, 18:14, 29:8, 14:25). У победительниц по 20 очков набрали Эмма Кэннон и Бритни Симон Джонс.
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