Баскетболистки московского «Динамо» дома уступили «Енисею» в матче чемпионата России

Встреча, прошедшая в среду в Москве, завершилась со счетом 88:71 (22:8, 24:20, 28:29, 14:14) в пользу гостей, в составе которых самой результативной стала Миа-Мари Лэнглуа (15 очков), а Юлия Киселева оформила дабл-дабл (11 очков + 21 подбор).

В другом матче дня «Вологда-Чеваката» добилась уверенной победы на своей площадке над ногинским «Спартаком» — 79:59 (18:12, 18:14, 29:8, 14:25). У победительниц по 20 очков набрали Эмма Кэннон и Бритни Симон Джонс.