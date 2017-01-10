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10 января 2017, 21:44 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

Баскетболистки МБА победили «Спарту энд К» в матче чемпионата России

МОСКВА, 10 янв — Р-Спорт. Баскетболистки московского клуба МБА победили «Спарту энд К» из Видного в матче чемпионата России.

Встреча, прошедшая во вторник в Москве, завершилась со счетом 73:63 (19:19, 13:14, 25:18, 16:12) в пользу МБА. В составе победительниц 20 очков набрала Анна Лешковцева. У гостей 13 баллами отметилась Кира Уитни Найт.

В следующем матче МБА 15 января сыграет в гостях с оренбургской «Надеждой», «Спарта энд К» в этот же день примет курское «Динамо».
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