Баскетболистки МБА победили «Спарту энд К» в матче чемпионата России
МОСКВА, 10 янв —
Р-Спорт. Баскетболистки московского клуба МБА победили «Спарту энд К» из Видного в матче чемпионата России.
Встреча, прошедшая во вторник в Москве, завершилась со счетом 73:63 (19:19, 13:14, 25:18, 16:12) в пользу МБА. В составе победительниц 20 очков набрала Анна Лешковцева. У гостей 13 баллами отметилась Кира Уитни Найт.
В следующем матче МБА 15 января сыграет в гостях с оренбургской «Надеждой», «Спарта энд К» в этот же день примет курское «Динамо».
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