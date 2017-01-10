Тренеры назовут стартовые составы команд на Матч всех звезд Единой лиги ВТБ 1 февраля

Ранее завершился первый этап голосования болельщиков, по итогам которого был определен расширенный список кандидатов на участие в Матче звезд из 64 игроков.

«На втором этапе в голосовании примут участие ведущие российские и зарубежные СМИ, — сказала Корстин. — Им будет предложено сформировать команды — “Звезды России” и “Звезды мира”, которые будут состоять из 12 игроков. Важное условие при составлении списка — в одной команде не может быть больше двух игроков из одного клуба. Кроме 20 авторитетных СМИ мы хотим задействовать в голосовании двух известных комментаторов — Владимира Гомельского и Романа Скворцова».

«По итогам анкетирования мы опубликуем уже окончательные списки участников, а 1 февраля тренеры, назначенные лигой, назовут стартовые составы своих команд. Кроме того, в рамках Матча всех звезд мы будем проводить два конкурса — по броскам сверху и состязание снайперов. Лучшим игрокам в этих дисциплинах лига отправит приглашение. Уверена, болельщиков ждет незабываемое зрелище», — добавила Корстин.

Матч звезд Единой лиги ВТБ пройдет в Сочи 11 февраля.