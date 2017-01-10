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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/28376710/
10 января 2017, 12:38 | Баскетбол: Россия | Чемпионат.com

Определён расширенный список кандидатов на участие в Матче всех звёзд Лиги ВТБ

Стал известен расширенный список из 64 кандидатов на участие в Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ, сообщает официальный сайт лиги.

Он был определён по результатам голосования болельщиков в социальных сетях клубов с 6 декабря 2016 года по 9 января 2017 года. Все российские клубы за исключением «Пармы» делегировали в список по три российских игрока и три легионера. Пермяков же, помимо трёх россиян, представит их единственный зарубежный баскетболист. Кроме того, «Астана», ВЭФ, «Калев» и «Цмоки-Минск» направили по три легионера.
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