Определён расширенный список кандидатов на участие в Матче всех звёзд Лиги ВТБ

Он был определён по результатам голосования болельщиков в социальных сетях клубов с 6 декабря 2016 года по 9 января 2017 года. Все российские клубы за исключением «Пармы» делегировали в список по три российских игрока и три легионера. Пермяков же, помимо трёх россиян, представит их единственный зарубежный баскетболист. Кроме того, «Астана», ВЭФ, «Калев» и «Цмоки-Минск» направили по три легионера.

