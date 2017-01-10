Баскетбольная команда «Иркут» проиграла соперникам из Сургута

Как сообщает пресс-служба иркутского баскетбольного клуба, следующие игры команда проведёт на площадке дворца спорта «Труд» в Иркутске: 16 января «Иркут» встретится с командой «Рязань», а 19 января — с «Самарой». Начало игр в 19:00.

За первые пять минут игрового времени в матче 9 января баскетболисты «Югры», занимающей вторую строчку турнирной таблицы мужской Суперлиги-1, забросили в корзину «Иркута» 13 очков, пропустив в ответ 7. Иркутяне стали внимательнее защищаться, перехватывать мячи, смелее атаковать. В нападении отличились как игроки стартовой пятерки, так и вышедшие на замену Семен Шашков и Сергей Михалев. К завершению стартовой четверти счёт на табло был равный — 20:20.

В начале второй десятиминутки Дмитрий Злобин вывел «Иркут» вперёд, забив с игры и со штрафной линии. Следом ещё два очка принёс в копилку иркутян капитан Александр Варнаков — 20:25. Усилиями своих лидеров Лекавичуса и Лепоевича «Югра» несколько раз по ходу этого игрового отрезка сравнивала счёт, но каждый раз команда из Иркутска убегала вперед — максимум на шесть очков (34:40, 39:45). Однако до большого перерыва хозяева вдвое сократили отставание — 42:45.

На старте третьей четверти «Иркут» повёл с разницей в 9 очков — 46:55, но «Югра» сравняла счёт и ушла на последний плановый перерыв лидируя — 64:60.

В заключительной четверти «Иркут» пытался выправить ситуацию и поначалу вырвался вперёд — 65:66. Однако «Югра» вновь перехватила инициативу и не упустила победы — 79:71.