«Локомотив-Кубань» продлил победную серию в Единой лиге ВТБ до девяти матчей
УНИКС проиграл в Краснодаре баскетбольному клубу «Локомотив-Кубань», «Зенит» и «Химки» установили новый рекорд Единой лиги ВТБ, а столичные армейцы без труда набрали 100 очков в Минске и единолично возглавили чемпионат. Главные события игрового дня — в обзоре «Газеты.Ru».
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Первую половину регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ действующий
Впрочем, объяснялся выдающийся баланс 10−1 очень просто: в прошлом году встречался УНИКС преимущественно с середняками и аутсайдерами открытого чемпионата России. Реальной проверкой амбиций коллектива из столицы Татарстана должны стать январь и февраль 2017-го, на которые у него запланированы сразу четыре матча с представителями «большой четверки» да малоприятный во всех отношениях выезд в Нижний Новгород.
И первый же экзамен, в Краснодаре, баскетболисты УНИКСа провалили.
Тренерскому штабу БК «Локомотив-Кубань» во главе с Сашей Обрадовичем не пришлось изобретать велосипед ради победы над принципиальным соперником. «Железнодорожники», которым календарь преподнес приятнейший сюрприз в виде непродолжительной, но хотя бы
Поначалу казалось, что казанцы смогут извлечь из выгодного им невысокого темпа игры и собственного преимущества в трехсекундной зоне нечто большее, чем перевес в две точные атаки с дальней дистанции. Артем Параховский выдал на редкость продуктивную смену на экваторе первой четверти, заставив умолкнуть «Баскет-Холл» мощным данком, после чего сосредоточился на типичной для центрового черновой работе. Усилия белоруса помогли УНИКСу выиграть противостояние на щитах, а четыре его
Со временем, впрочем, выяснилось, что надежных опций, помимо Параховского, гостям явно не хватает.
Фирменным почерком Пашутина всегда являлась ограниченная ротация, а тут еще и привычные лидеры задней линии ожиданий не оправдали.
Вешать всех собак на Кита Лэнгфорда с Хоакимом Коломом, конечно, не следует, учитывая, сколько раз они уже спасали и еще спасут УНИКС в самых безнадежных ситуациях, но домашние заготовки Обрадовича по их нейтрализации сработали. «Локо» действовал жестко, здорово разменивался в защите в случае необходимости и не стеснялся прессинговать по всей площадке. Даже в тех случаях, когда хозяева
Стремлением брать на себя инициативу на фоне партнеров выгодно отличался только Орландо Джонсон. Именно американец при поддержке своего соотечественника Лэнгфорда «взорвал» игру после паузы — на определенном этапе казанцы успели повести «+13». Впрочем, этот спурт, ничего в итоге не решивший, и отнял у подопечных Пашутина последние силы. УНИКС, в дебютные 25 минут оборонявшийся более чем качественно, внезапно начал совершать позиционные ошибки едва ли не в каждом следующем владении, а после пары оплеух
На свой декабрьский показатель в 15 очков вышел Кевин Джонс, которому во второй половине позволили вздохнуть полной грудью. Очень полезен в подыгрыше был Дмитрий Хвостов, заткнувший финальную сирену шальным сверхдальним попаданием. Пашутин жег
Если углубиться в анализ статистических показателей, можно прийти к выводу, что.
продлить победную серию в Единой лиге ВТБ до девяти встреч «железнодорожникам» помог космический 81% реализации трехочковых.
Впрочем, это не совсем так. В отличие от «Локо» Кацикариса, имевшего привычку палить с периметра по поводу и без, «Локо» Обрадовича возводит в абсолют баланс, и поэтому почти каждая из 11 попыток хозяев с дальней дистанции оказывалась либо хорошо подготовленной, либо вообще свободной.
А стать полновесными хозяевами третьей строчки турнирной таблицы южанам помог триумф «Зенита» в сверхрезультативном домашнем поединке с «Химками». Оба коллектива, в отличие от «Локо» с УНИКСом, решили не усердствовать в разрушении и устроили захватывающую перестрелку — с суммарными 32 «бомбами» и 224 пунктами за 40 минут основного времени, которые отныне являются рекордом лиги.
По ходу своеобразного «обмена мнениями» лидер менялся девять раз, еще 12 — счет становился равным, и ни один из соперников не мог оторваться от другого больше, чем на семь баллов. Результат противостояния, как и должно было произойти, предопределила очная дуэль звезд первой величины, в которой петербуржец Сергей Карасев (35 баллов) неожиданно уверенно обставил химчанина Алексея Шведа (29).
Пока теневые претенденты на титул выясняли отношения между собой, ЦСКА непринужденно разобрался в Минске с местными «Цмоками», четвертый раз с начала сезона добравшись до отметки в 100 набранных очков, и самолично возглавил регулярный чемпионат. Правда, уже через неделю ситуация может измениться — 16 января в Казани армейцы с УНИКСом организуют ремейк финальной серии предыдущего
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