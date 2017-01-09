«Локомотив-Кубань» продлил победную серию в Единой лиге ВТБ до девяти матчей

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Первую половину регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ действующий вице-чемпион турнира УНИКС преодолел с минимальными потерями. У команды Евгения Пашутина было и остается исключительно много проблем с достижением положительных результатов в Евролиге — вот и «Басконии» парой дней ранее казанцы уступили с кошмарной разницей в 32 балла, — но на внутренней арене в ее пассиве в первой половине сезона значилось лишь одно поражение.

Впрочем, объяснялся выдающийся баланс 10−1 очень просто: в прошлом году встречался УНИКС преимущественно с середняками и аутсайдерами открытого чемпионата России. Реальной проверкой амбиций коллектива из столицы Татарстана должны стать январь и февраль 2017-го, на которые у него запланированы сразу четыре матча с представителями «большой четверки» да малоприятный во всех отношениях выезд в Нижний Новгород.

И первый же экзамен, в Краснодаре, баскетболисты УНИКСа провалили.

Тренерскому штабу БК «Локомотив-Кубань» во главе с Сашей Обрадовичем не пришлось изобретать велосипед ради победы над принципиальным соперником. «Железнодорожники», которым календарь преподнес приятнейший сюрприз в виде непродолжительной, но хотя бы какой-то новогодней паузы (участник Евролиги УНИКС фактически был ее лишен), позволили гостям «вымахаться» в стартовой половине и взвинтили обороты после большого перерыва. Да, ради этого пришлось смириться с ролью отстающих в счете и пропустить массу болезненных ударов. Но итоговый успех однозначно стоил того, чтобы терпеливо ждать момента для осуществления переломного рывка.

Поначалу казалось, что казанцы смогут извлечь из выгодного им невысокого темпа игры и собственного преимущества в трехсекундной зоне нечто большее, чем перевес в две точные атаки с дальней дистанции. Артем Параховский выдал на редкость продуктивную смену на экваторе первой четверти, заставив умолкнуть «Баскет-Холл» мощным данком, после чего сосредоточился на типичной для центрового черновой работе. Усилия белоруса помогли УНИКСу выиграть противостояние на щитах, а четыре его блок-шота, один краше другого, в полной мере не отражают, насколько полезен он был в разрушении.

Со временем, впрочем, выяснилось, что надежных опций, помимо Параховского, гостям явно не хватает.

Фирменным почерком Пашутина всегда являлась ограниченная ротация, а тут еще и привычные лидеры задней линии ожиданий не оправдали.

Вешать всех собак на Кита Лэнгфорда с Хоакимом Коломом, конечно, не следует, учитывая, сколько раз они уже спасали и еще спасут УНИКС в самых безнадежных ситуациях, но домашние заготовки Обрадовича по их нейтрализации сработали. «Локо» действовал жестко, здорово разменивался в защите в случае необходимости и не стеснялся прессинговать по всей площадке. Даже в тех случаях, когда хозяева все-таки пропускали, в их кольцо прилетали довольно сложные, трудовые броски.

Стремлением брать на себя инициативу на фоне партнеров выгодно отличался только Орландо Джонсон. Именно американец при поддержке своего соотечественника Лэнгфорда «взорвал» игру после паузы — на определенном этапе казанцы успели повести «+13». Впрочем, этот спурт, ничего в итоге не решивший, и отнял у подопечных Пашутина последние силы. УНИКС, в дебютные 25 минут оборонявшийся более чем качественно, внезапно начал совершать позиционные ошибки едва ли не в каждом следующем владении, а после пары оплеух просто-напросто опустил руки.

Где-то с середины третьей четверти на площадке была только одна команда. «Локомотив» ускорился, оперативно «съел» двузначное отставание, после чего принялся методично добивать подсевших визави. Новоявленный основной плеймейкер команды Мэтт Дженнинг на ключевом отрезке противостояния вколотил три «трехи» кряду и выдал шикарную передачу на Владимира Ивлева под эффектный «гвоздь».

На свой декабрьский показатель в 15 очков вышел Кевин Джонс, которому во второй половине позволили вздохнуть полной грудью. Очень полезен в подыгрыше был Дмитрий Хвостов, заткнувший финальную сирену шальным сверхдальним попаданием. Пашутин жег тайм-ауты и от досады спорил с судьями, договорившись до «технаря», но безрезультатно — перехватив инициативу, кубанцы даже не думали ее упускать.

Если углубиться в анализ статистических показателей, можно прийти к выводу, что.

продлить победную серию в Единой лиге ВТБ до девяти встреч «железнодорожникам» помог космический 81% реализации трехочковых.

Впрочем, это не совсем так. В отличие от «Локо» Кацикариса, имевшего привычку палить с периметра по поводу и без, «Локо» Обрадовича возводит в абсолют баланс, и поэтому почти каждая из 11 попыток хозяев с дальней дистанции оказывалась либо хорошо подготовленной, либо вообще свободной.

А стать полновесными хозяевами третьей строчки турнирной таблицы южанам помог триумф «Зенита» в сверхрезультативном домашнем поединке с «Химками». Оба коллектива, в отличие от «Локо» с УНИКСом, решили не усердствовать в разрушении и устроили захватывающую перестрелку — с суммарными 32 «бомбами» и 224 пунктами за 40 минут основного времени, которые отныне являются рекордом лиги.

По ходу своеобразного «обмена мнениями» лидер менялся девять раз, еще 12 — счет становился равным, и ни один из соперников не мог оторваться от другого больше, чем на семь баллов. Результат противостояния, как и должно было произойти, предопределила очная дуэль звезд первой величины, в которой петербуржец Сергей Карасев (35 баллов) неожиданно уверенно обставил химчанина Алексея Шведа (29). Экс-игрок «Кливленда» и «Бруклина» отправил в цель 12 атак с игры из 17, в том числе 7 из 10 трехочковых, а в напряженной концовке принимал только правильные решения, включая и передачи на организовывавших молниеносное движение мяча товарищей.