«Парма» проиграла саратовскому «Автодору»
Пермский баскетбольный клуб «Парма» 7 января в рамках Единой лиги ВТБ встретился с саратовским клубом «Автодор». Матч проходил в Перми и завершился со счетом 101:97 в пользу гостей.
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В основное время определить победителя не удалось, обе команды забросили в корзины соперника по 86 мячей, исход встречи решил овертайм, где пермяки уступили более опытным саратовцам.
15 января БК «Парма» встретится с
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