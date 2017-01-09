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9 января 2017, 8:50 | Баскетбол: Россия | Коммерсантъ

«Парма» проиграла саратовскому «Автодору»

Пермский баскетбольный клуб «Парма» 7 января в рамках Единой лиги ВТБ встретился с саратовским клубом «Автодор». Матч проходил в Перми и завершился со счетом 101:97 в пользу гостей.

Пермский баскетбольный клуб Парма 7 января в рамках Единой лиги <span class=error>ВТБ</span> встретился с саратовским клубом <span class=error>Автодор</span>. Матч проходил в Перми и завершился со счетом 101:97 в пользу гостей.<br /> В основное время определить победителя не удалось обе команды забросили в корзины соперника по 86 мячей исход встречи решил овертайм где пермяки уступили более опытным <span class=error>саратовцам</span>.<br /> 15 января БК Парма встретится с <nobr>санкт-петербургским</nobr> клубом Зенит. Встреча также пройдет в Перми в <span class=error>УДС</span> Молот. Увеличить
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В основное время определить победителя не удалось, обе команды забросили в корзины соперника по 86 мячей, исход встречи решил овертайм, где пермяки уступили более опытным саратовцам.

15 января БК «Парма» встретится с санкт-петербургским клубом «Зенит». Встреча также пройдет в Перми, в УДС «Молот».

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