«Парма» проиграла саратовскому «Автодору»

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В основное время определить победителя не удалось, обе команды забросили в корзины соперника по 86 мячей, исход встречи решил овертайм, где пермяки уступили более опытным саратовцам.



15 января БК «Парма» встретится с санкт-петербургским клубом «Зенит». Встреча также пройдет в Перми, в УДС «Молот».