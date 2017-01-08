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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/28359886/
8 января 2017, 20:32 | Баскетбол: Россия | Спорт-Экспресс

УГМК разгромил ногинский «Спартак», «Надежда» обыграла «Казаночку»

УГМК в матче чемпионата России разгромил ногинский «Спартак» со счетом 89:41.

Курское «Динамо» также с крупным счетом победило одноименный клуб из Новосибирской области — 95:51. «Надежда» в гостях обыграла «Казаночку» — 70:54.

Премьер лига.

Женщины.

Регулярный чемпионат.

«Динамо» (Курск) — «Динамо» (Новосибирская область) — 95:51 (22:15, 26:10, 22:22, 25:4.

УГМК (Екатеринбург) — «Спартак» (Ногинск) — 89:41 (21:2, 25:22, 22:4, 21:13).

«Казаночка» (Казань) — «Надежда» (Оренбургская область) — 54:70 (11:22, 14:15, 11:14, 18:19).
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