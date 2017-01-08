Баскетболистки «Надежды» переиграли «Казаночку» в матче чемпионата России

Встреча, прошедшая в воскресенье в Казани, завершилась поражением хозяек со счетом 54:70 (11:22, 14:15, 11:14, 18:19). В составе победительниц самой результативной была Тиффани Митчелл с 12 очками, у хозяек 15 очков набрала Александра Столяр.

В другом матче дня УГМК в Екатеринбурге разгромил ногинский «Спартак» со счетом 89:41 (21:2, 25:22, 22:4, 21:13).