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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/28358413/
8 января 2017, 16:17 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

Баскетболистки «Надежды» переиграли «Казаночку» в матче чемпионата России

Баскетболистки оренбургской «Надежды» переиграли на выезде «Казаночку» в матче чемпионата России.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Казани, завершилась поражением хозяек со счетом 54:70 (11:22, 14:15, 11:14, 18:19). В составе победительниц самой результативной была Тиффани Митчелл с 12 очками, у хозяек 15 очков набрала Александра Столяр.

В другом матче дня УГМК в Екатеринбурге разгромил ногинский «Спартак» со счетом 89:41 (21:2, 25:22, 22:4, 21:13).
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